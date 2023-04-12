خلل في تويتر يجعل بعض تغريدات الخاصة علنية

الوكيل الإخباري - اكتشف مستخدمو تويتر خللاً يعرض على الأقل بعض تغريدات الدوائر الخاصة للمشتركين للغرباء.



وغالباً ما يظهر المحتوى في توصيات المتابعين "For You"، لكن البعض يقول إن المحتوى يصل الآن إلى أشخاص غرباء تماماً. وقد يمثل ذلك مشكلة إذا كنت تناقش موضوعاً حساساً أو تريد تقليل المضايقات المحتملة.

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وأخبر منشئ المحتوى Theo Brown موقع تيك تشيرش أن تويتر قد يفشل في تصفية تغريدات الدوائر من نظام التوصية الخاص به قبل مشاركتها مع مستخدمين آخرين.

وكانت الدوائر متقلبة لعدة أشهر، ولكن من غير المعروف أن الخلل قد أدى إلى مشاركة تغريدات مع أشخاص خارج الدائرة. وفي بعض الأحيان لم يتم تضمين التسمية التي تشير إلى حالة الدائرة فقط، حتى لو كان واضحاً أنه لا يمكن مشاركتها في مكان آخر. وهذا أسوأ بكثير، حيث لا يمكنك الآن الوثوق في بقاء المنشور الخاص على هذا النحو.



وتعامل تويتر مع عدد متزايد من المشكلات الفنية منذ أن اشترى إيلون ماسك الشركة وسرح العديد من الموظفين. وكان هناك العديد من حالات الانقطاع، وتغييرات مزعجة في واجهة برمجة التطبيق، وارتباك حول عمليات طرح الميزات وإزالتها. وفي حين أن هذه المشاكل لا تؤدي بالضرورة إلى خروج المستخدمين، إلا أنها لا تساعد في الوقت الذي يُقال إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يكافح من أجل الحفاظ على المعلنين وجني الأرباح.