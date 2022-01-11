الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 02:52 م

دراسة تبحث مستقبل الأمن السيبراني في عالم العمل الجديد

الامن-السيبراني


الوكيل الإخباري - سلطت دراسة حديثة عهدت بإجرائها تينابل إلى شركة فوريستر للاستشارات، الضوء على المخاطر المترتبة على عمل الموظفين عن بعد. وجاءت البيانات من دراسة بعنوان «ما وراء الحدود: مستقبل الأمن السيبراني في عالم العمل الجديد»، والتي شملت أكثر من 1300 قائد ومسؤول تنفيذي في مجال الأمن، بالإضافة إلى موظفين يعملون عن بعد.

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ولدى سؤال القادة والمسؤولين في مجال الأمن عن مدى ثقتهم باتخاذ الموظفين للتدابير الكافية لحماية المؤسسة، قال 47% منهم إنهم واثقون جداً أو واثقون تماماً. إلا أن الحديث إلى الموظفين الذين يعملون عن بعد أظهر نتائج مختلفة.

وفي ردهم على سؤال حول الجوانب المهمة لهم، قال 85 % من الموظفين الذين يعملون عن بعد، إن حماية بيانات العملاء كان مهماً جداً أو مهماً نوعاً ما، بينما قال 54% منهم إنهم يستعملون أجهزة شخصية للوصول إلى تلك المعلومات. والأمر مماثل لحماية الملكية الفكرية للمؤسسة، إذ قال 68 % من الموظفين الذين يعملون عن بعد إنها مهمة، في الوقت الذي يستخدم فيه 20 % منهم أجهزة شخصية للوصول إليها. وفي الواقع، قال 47% فقط من العاملين عن بعد إنهم يتبعون باستمرار الإجراءات والتدابير التي تكفل حماية بيانات المؤسسة وملكيتها الفكرية وأنظمتها عند عملهم من المنزل.

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