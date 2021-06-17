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الخميس، 17-06-2021 02:56 م

رواد الفضاء الصينيون يصلون إلى محطة الفضاء الجديدة

رواد


الوكيل الإخباري - تقدم طموح الصين الفضائي اليوم الخميس فيما وصل ثلاثة من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الصينية الوليدة. 

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والتحمت المركبة الفضائية الصينية "شنتشو 12" بنجاح مع الوحدة الأساسية "تيانهي" من المحطة الفضائية وهي قيد الإنشاء.    


وتمت عملية الالتحام بشكل آلي، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الصينية. وتمثل الرحلة أول مهمة فضاء صينية مأهولة خلال خمسة أعوام.


وسوف يظل الطاقم المؤلف من ثلاثة رواد فضاء في المدار لمدة ثلاثة أشهر للعمل على استكمال إنشاء محطة الفضاء.


يشار إلى أن المحطة قيد الإنشاء فيما من المقرر ربط وحدتين أخريين بها قبل الانتهاء منها في 2022.


جرى إطلاق "شنتشو 12" - التي تحمل رواد الفضاء الصينيين ني هاي شنج وليو بومينج وتانج هونج بو- من محطة جيوتشيوان الفضائية في صحراء جوبي صباح اليوم الخميس.


وخلال الإقامة في الفضاء يعتزم رواد الفضاء، برئاسة القائد ني /56 عاما/، اختبار وظائف مهمة للوحدة الأساسية وإجراء تجارب علمية.


ومن المقرر أن يتم تنفيذ برنامج الرحلة في جدول زمني ضيق، وتنطلق رحلة إعادة التموين التالية في سبتمبر. وتم إرسال آخر رحلة شحن بها مواد ووقود في أواخر شهر مايو الماضي.  

 

وسوف يليهم ثلاثة رواد فضاء آخرين في أكتوبر.


وللانتهاء من محطة الفضاء، سوف يتم إطلاق وحدتين أخريين من المختبرات، يزن كل منهما نحو 20 طنا، إلى الفضاء. ومن المقرر أيضا إطلاق رحلتي شحن أخريين و مهمتين مأهولتين في 2022.


وفي حال توقفت محطة الفضاء الدولية عن العمل مثلما هو مقرر في السنوات القليلة المقبلة، فسوف تصبح الصين الدولة الوحيدة التي مازالت تشغل موقعا دائما في الفضاء.

 

البيان


 




 

 


 

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