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السبت، 18-12-2021 02:27 م

سبوتيفاي تحاول تحسين اكتشاف البودكاست

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الوكيل الإخباري - أعلنت منصة سبوتيفاي أنها تطبق نظام تصنيف من فئة الخمس نجوم، على غرار نظام آبل، في محاولة لتحسين اكتشاف البودكاست.

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وقالت الشركة إن هذه الميزة يتم طرحها في الأيام المقبلة في جميع الأسواق تقريبًا حيث توجد ملفات البودكاست عبر سبوتيفاي.

وقالت المنصة إنه على عكس نظام آبل، فإن هذه الميزة تدعم تصنيفات النجوم فقط في الوقت الحالي. ولا يمكنك كتابة مراجعة مكتوبة لأحد العروض.

وكتبت المنصة في تدوينة: نهدف إلى منح المستمعين فرصة لدعم برامج البودكاست المفضلة لديهم وتمكين مراجعات ثنائية الاتجاه بين المبدع والمستمع.


ولكن بعد البحث عن تقييمات من فئة الخمس نجوم من آبل منذ ظهور وسيلة البث الصوتي، يشعر القائمون على البودكاست بالقلق بشأن مقدار تقييمات النجوم التي تساعدهم في الترويج لبرامجهم.


وتفيد التقارير بأن الحصول على الكثير من التقييمات والمراجعات في الأسابيع القليلة الأولى بعد الإطلاق يمكن أن يحسن فرص إدراجك في مخطط “جديد وجدير بالملاحظة” في آبل بودكاست، مما قد يؤدي إلى بدء نمو برنامجك.


بالإضافة إلى ذلك أشار مذيعو البودكاست المحترفون إلى أن آبل نفسها تقول إن التقييمات والمراجعات لا تؤثر في الرسوم البيانية.

 

وقالت سبوتيفاي: تمثل التقييمات طريقة مفيدة للمستمعين المحتملين لتقييم جودة العرض بسرعة. ولكن في هذه المرحلة (نظرًا لأننا في الأيام الأولى لهذه الميزة)، لا يتم أخذ تقييم العرض في الاعتبار في مخططات البودكاست أو التوصيات المخصصة.


نتيجة لذلك فإن هذه أداة لإظهار رأي المعجبين في البودكاست. ولكن ليست شيئًا يمكن أن يساعد العروض في الوصول إلى مخططات البودكاست أو التوصيات المخصصة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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