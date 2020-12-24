شركة غازبروم ميديا تشتري النظير الروسي لـ تيك توك

الوكيل الإخباري _ اعلنت شركة "غازبروم ميديا" عن شرائها الخدمة الروسية لمقاطع الفيديو القصيرة "يا مولوديتس"، حيث تعمل على إطلاق نسختها من تيك توك ويوتيوب في العامين المقبلين.

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وقد تلقت شركة "غازبروم ميديا" حقوقا حصرية للتطبيق وحقوقا غير حصرية للبرنامج مع حق التعديل والمعالجة.

واشار ألكسندر زاروف، رئيس المجموعة القابضة ،الى أنه سيعمل على تسريع تطوير خدمة الفيديو للمدونين الروس، مؤكدا أن منصة "غازبروم ميديا" الخاصة ستظهر في العامين المقبلين.



كما أعلن زاروف عن إطلاق النسخة الروسية من YouTube و TikTok في منتصف ديسمبر، حيث ستختلف المنصتان في طول الفيديو: سيركز أحدهما على التنسيقات الطويلة والآخر على التنسيقات القصيرة.



المصدر : سبوتنيك





