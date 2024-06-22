طرق فعالة للحد من استخدام الأطفال للأجهزة اللوحية

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة بريطانية حديثة، بالتعاون مع باحثين صينيين، عن فعالية بعض الطرق التي اتخذتها بكين للحد من استخدام الأطفال للأجهزة اللوحية.

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إذ وضعت الصين مجموعة من المبادئ التوجيهية واللوائح المتعلقة باستخدام الإنترنت والتحكم في تمرير المعلومات المناسبة لكل فئة عمرية.



ويتطلب ذلك تفعيل خاصية في تلك الأجهزة، ويحظر الخروج منها بدون إذن الوالدين، ويمنع جميع القاصرين من الوصول لشبكة الإنترنت بين العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً.



في هذا الصدد، كشفت الخبيرة التربوية الدكتورة فادية دعاس في حديثها لبرنامج الصباح "سكاي نيوز عربية":



من الضروري فرض قواعد لاستخدام الأجهزة اللوحية.

لكن التزام الناس بهذه القواعد يختلف من مجتمع لآخر.

يجب توعية أولياء الأمور بمخاطر التكنولوجيا.

القوانين وضعت لمصلحة الأطفال، لذلك يجب تغيير طريقة التفكير.

نتائج الدراسة البريطانية أظهرت تغير سلوك الأطفال والتزامهم بساعات الاستخدام.

مدة تركيز الطفل هي ضعف عمره، أي إذا كان عمره 5 سنوات، فإن مدة تركيزه هي 10 دقائق.









