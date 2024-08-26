على خطى انستجرام .. واتساب يختبر هذه الميزة !

الوكيل الإخباري- تختبر خدمة «واتساب» للتراسل الفوري زراً جديداً يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع قصص الحالة عبر علامات الإعجاب والتفاعل بطريقة مشابهة لـ «انستجرام».



وبحسب موقع WABetaInfo، فقد رصد المشتركون في برنامج الخصائص التجريبية لـ «واتساب» زراً جديداً أسفل قصص الحالة على شكل قلب بجوار مربع الرد على القصص.



وبالضغط عليه، يتفاعل المستخدم مع قصص الآخرين بعلامات التفاعل المختلفة. الخاصية الجديدة تأتي بإعدادات تحكم تساعد المستخدم في الاختيار بين إظهار أو إخفاء الزر الجديد، إلى جانب التحكم في الحصول على إشعارات عند تفاعل أصدقاء المستخدم مع قصص الحالة الخاصة به.



وتعد الخاصية الجديدة خطوة أخرى تتخذها شركة «ميتا»، مالكة الخدمة، باتجاه تحويل منصة «واتساب» من مجرد خدمة للتراسل الفوري إلى منصة تواصل اجتماعي خاصة.



وتخطط «ميتا» لأن يتمتع مستخدمو «واتساب» بطبقة سميكة من الخصوصية، فلا يتعرضون إلا للمحتوى الخاص بعائلاتهم وأصدقائهم والمقربين، إذ إن المنصة، حتى الآن، لا تسمح بظهور محتوى مقترح عبر الخوارزميات، اعتماداً على تفضيلات المستخدم وطبيعة تفاعله مع المنصة، كما هو الحال مع منصات اجتماعية كبرى مثل «فيسبوك» و«انستجرام».

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