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السبت، 08-04-2023 11:31 ص

غوغل ترسل عن طريق الخطأ نقوداً لبعض المستخدمين.. هل أنت منهم؟

غوغل


الوكيل الإخباري - في الفترة الأخيرة، لاحظ مستخدمون لخدمة الدفع الإلكتروني
Google  Pay أن الشركة أرسلت إلى حساباتهم مبالغ نقدية تصل إلى 1,000 دولار أميركي دون مقابل.

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وبدأ الأمر يوم الثلاثاء الماضي، حينما توجّه مستخدمو (غوغل باي) إلى مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن السبب وراء تلقيهم هذه المبالغ.

ونشر (مشعال رحمان)، الصحفي التقني، تغريدة على موقع تويتر قال فيها: "يبدو أن (غوغل باي) تمنح المستخدمين المال بالمجان على نحو عشوائي في الوقت الحالي". وأرفق التغريدة بلقطة شاشة للمبالغ التي تلقاها.

وفي سلسلة منشورات، نشر مستخدمو موقع (ريديت) المرتبكين أيضًا منشورات قارنوا فيها المبالغ التي تلقوها، أو تساءلوا عن كيفية الاستفادة منها.

وكتب أحد المستخدمين: "لقد حصلت الآن على ما يقرب من 100 دولار في 6 مكافآت مختلفة لاسترداد النقود مقابل اختبار تجربة غوغل في تحويل الأموال".

ووفقًا لموقع Ars Technica، فإن (غوغل باي) أفسدت برنامج المكافآت، الذي يشبه إلى حد كبير أي برنامج آخر للمكافآت، حيث يمكنك كسب حسم أو دولار أو دولارين مقابل استخدام الخدمة بانتظام.

ولكن ما يميز هذه الحالة، هو أنه كان من المفترض أن تُوزَّع هذه المكافآت النقدية على موظفي الشركة مقابل ما يُسمى تجربة "الاستخدام التجريبي" التي يستخدم فيها المطورون منتجهم الخاص، مثل: تطبيق، لمدة من الوقت بهدف الاختبار، وذلك قبل إصداره.

 

ولسبب ما، فقد أُرسلت هذه المدفوعات التعويضية إلى مجموعة من مستخدمي (غوغل باي) العشوائيين. أما الشركة، فقد ألقت باللوم فيما حدث على "خطأ"، وذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها بعد أيام إلى مستخدمي (غوغل باي) المتفاجئين.

وقالت الشركة: "لقد تلقيت هذه الرسالة الإلكترونية لأنه تم إيداع رصيد نقدي غير مقصود في حساب (غوغل باي) الخاص بك". وأضافت: "لقد حُلّت المشكلة منذ ذلك الحين، وحيثما أمكن، فقد أُلغي الرصيد".

ومن المفترض أن تكون الأرصدة قد أُلغيت لأي شخص ترك النقود في حسابات (غوغل باي) الخاصة به، أما أولئك الذين تعجلوا في سحب الأرصدة، فقد فازوا بالمبالغ ولم تتمكن الشركة من إلغائها.

 

 

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