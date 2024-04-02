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الثلاثاء، 02-04-2024 10:29 ص

غوغل تطلق خاصية جديدة لتحسين تجربة تسوق الملابس عبر الإنترنت

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الوكيل الإخباري- أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية غوغل تحديثًا لخدمة التسوق عبر الإنترنت يستهدف تسهيل عثور المستخدم على نتائج بحث للتسوق توافق تفضيلاته الشخصية، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

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تتيح الخاصية الجديدة تقييم منتجات مختلفة من أجل الحصول على إرشادات وتوصيات لمساعدة المستخدم عند تسوق ملابس وأحذية وكماليات عبر غوغل.


وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذا التحديث يأتي في الوقت الذي تواصل فيه غوغل منافسة شركات تجارة تجزئة كبرى، مثل أمازون وول مارت التي أطلقت خصائصًا جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تسوق المستهلكين عبر الإنترنت.


فمثلاً عندما يبحث المستخدم على "غوغل التسوق" عن شيء مثل "قمصان بولو رجالي" سيظهر أمامه قسمًا جديدًا باسم "توصيات لنمط اللبس"، حيث يمكنه تصنيف الخيارات تصاعديًا أو تنازليًا.


كما يمكن للمستخدم أيضًا استخدام إشارة التمرير الشبيهة بخاصية تندر لتقييم المنتجات. وإذا لم يكن المستخدم متأكدًا من تقييمه يمكنه تخطي هذه الخطوة.


وبعد قيامه بتقييم مجموعة من المنتجات، سيعرض محرك غوغل النتائج المتوافقة مع التفضيلات الشخصية للمستخدم.


وإذا لم تظهر في نتائج البحث ما يريده المستخدم، سيتيح غوغل له إمكانية تقييم مزيد من المنتجات لمشاهدة مزيد من نتائج البحث. وسيحتفظ محرك غوغل بتفضيلات المستخدم، وبالتالي فعندما يعود للبحث في وقت لاحق عن "قمصان بولو للرجال" ستظهر قائمة الترشيحات وفقًا لتفضيلاته السابقة.


وتتيح شركة غوغل الخاصة الخاصية الجديدة لكل مستخدمي خدمة "تسوق غوغل" على الأجهزة المحمولة أو تطبيق غوغل للأجهزة الذكية في الولايات المتحدة.

 

ولم تكشف الشركة عما إذا كانت تعتزم إطلاق الخدمة في مزيد من الدول أو متى ستفعل ذلك.


تقول غوغل إن المستخدمين يتسوقون أكثر من مليار منتج يوميًا على منصتها ويشاهدون أكثر من 45 مليار منتج على صفحة نتائج البحث الخاصة بهم.


الجزيرة


 




 

 


 

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