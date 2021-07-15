الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 01:40 م

فيسبوك تتخلى عن الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

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الوكيل الإخباري - في أواخر العام الماضي، كشفت أمازون عن تصميم الهوائيات التي يستخدمها عملائها لتلقي الإنترنت من خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ومع ذلك، فإن الشركة لم تطلق بعد أيا من أقمارها الصناعية في الفضاء. وفي شهر أبريل الماضي، أكدت أمازون أنها وقعت اتفاقية مع مشغل الصواريخ ULA لتسع عمليات إطلاق.

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ولكنها لم تقدم جدولًا زمنيًا لموعد حدوث عمليات الإطلاق وتعد أمازون واحدة

من عدد قليل من شركات التكنولوجيا التي تحاول استخدام الأقمار الصناعية لتقديم اتصال بالإنترنت في أجزاء من العالم حيث يكون تثبيت البنية التحتية الثابتة باهظ التكلفة.


وربما تكون شركة SpaceX هي الأكثر شهرة، وتخطط لإطلاق ما يقرب من 12000 قمر صناعي في المدار. وتقدم الآن خدمة ستارلينك كإصدار تجريبي لعدد محدود من المستخدمين. وذلك بالرغم من أن الأداء من نحو 1300 قمر صناعي في المدار لم يكن متسقًا حتى الآن.


بالإضافة إلى ذلك هناك شركة OneWeb التي تستثمر في هذا المجال. ولكنها واجهت صعوبات مالية العام الماضي عندما اضطرت لتقديم طلب الحماية من الإفلاس.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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