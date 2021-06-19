فيسبوك تختبر الإعلانات الواقع الافتراضي

الوكيل الإخباري - تبدأ منصة فيسبوك قريبًا بإختبار الإعلانات داخل نظام الواقع الافتراضي Oculus Quest.

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وفي الأسابيع المقبلة، تبدأ الإعلانات بالظهور داخل لعبة Resolution Games Blaston بالإضافة إلى تطبيقين آخرين غير مسميين.



وتقوم فيسبوك لاحقًا بتوسيع النظام بناءً على تعليقات المستخدمين، قائلة إنها تهدف إلى إنشاء منصة ذاتية الاستدامة لتطوير الواقع الافتراضي.

وقدمت فيسبوك إعلانات عبر تطبيق Oculus للأجهزة المحمولة في الشهر الماضي، واستخدمت بيانات Oculus المحدودة لاستهداف إعلانات فيسبوك منذ عام 2019. ولكن هذه أول محاولة لوضع الإعلانات داخل منصة Oculus VR نفسها.

وقالت الشركة في تدوينة : بمجرد أن نرى كيف يسير هذا الاختبار ودمج التعليقات من المطورين والمجتمع، نقدم المزيد من التفاصيل حول الوقت الذي قد تصبح فيه الإعلانات متاحة على نطاق أوسع عبر منصة Oculus وفي تطبيق Oculus.



وكما هو الحال في تطبيقات فيسبوك بخلاف الواقع الافتراضي، يمكنك حظر منشورات أو شركات معينة من الظهور في الشرائح الإعلانية.



وتقول فيسبوك إنها لا تغير طريقة جمعها لمعلومات المستخدم أو تحليلها، وإن بعض البيانات الأكثر حساسية تظل ضمن أجهزة المستخدمين فقط.



وأوضحت أيضًا أنه ليس لديها خطط لاستهداف الإعلانات استنادًا إلى بيانات الحركة أو التسجيلات من مساعدها الصوتي.



أشار متحدث باسم الشركة إلى أن النظام يستخدم معلومات من الحساب عبر فيسبوك، بالإضافة إلى ما إذا كنت قد شاهدت المحتوى أو قمت بتثبيته أو تنشيطه أو الاشتراك في تطبيق Oculus، أو أضفت تطبيقًا إلى عربة التسوق أو قائمة الرغبات، أو إذا كنت قد دفعت أو اشتريت أحد التطبيقات عبر منصة Oculus، أو إذا كنت قد شاهدت إعلانًا أو مررت به أو قمت بحفظه أو نقرت عليه داخل تطبيق تابع لجهة خارجية.



وكما هو موضح أعلاه، يمكن للمستخدمين النقر فوق إعلان وفتحه أو حفظ الارتباط لوقت لاحق. ويشغل الخيار الأول صفحة مقصودة في متصفح الويب الخاص بـ Oculus Quest.



ويحفظ الخيار الأخير الإعلان في تجربة Quest in-VR وأقسام Explore لتطبيق Oculus، ويحصل المطورون على حصة من عائدات الإعلانات في تطبيقاتهم، ولكن فيسبوك لا تكشف علنًا عن النسبة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







