فيسبوك تشوق لإعلان النظارات الذكية في 9 سبتمبر

الوكيل الإخباري - تشوق كل من فيسبوك وراي بان للإعلان عن النظارات الذكية القادمة في 9 سبتمبر، ويبدو أن هذا قد يكون أول لمحة حقيقية عن نظارات عملاقة التواصل الاجتماعي التي طال انتظارها.



ونشرت راي بان صفحة ترويجية بها صورة ظلية لزوج من النظارات مع تاريخ 09.09 2021 والنص “اشترك الآن للحصول على إشعار الإصدار الخاص بك”.



ولا تحدد العلامة التجارية ما إذا كان هذا خبرًا عن الإصدار أو الإصدار نفسه. ولكن الصفحة الرئيسية لراي بان تعد بأن هذه القصة قد ترغب في متابعتها، وهي إشارة مفترضة إلى قصص فيسبوك.

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ويتزامن الإعلان مع بعض مقاطع الفيديو التشويقية الواضحة من الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، ورئيس الواقع الافتراضي والواقع المعزز، أندرو بوسورث.



وتظهر المنشورات مقاطع فيديو من وجهة نظر من بوسورث وزوكربيرج، بما في ذلك بوسورث يلعب الجولف وزوكربيرج يجدف القارب.



وكل ذلك يبدو أنه مصمم لتسليط الضوء على سيناريوهات النشاط البدني وجميع الأحوال الجوية.



وأطلقت عملاقة التواصل الاجتماعي على نظارتها، التي تم تطويرها بالشراكة مع الشركة الأم لعلامة راي بان EssilorLuxottica، نقطة انطلاق نحو نظارات الواقع المعزز الكاملة.

وقالت الشركة في العام الماضي إن النظارات تطلق في عام 2021. وأكد زوكربيرج في شهر يوليو أن النظارات تمثل الإطلاق التالي للأجهزة بالنسبة للشركة. وذلك بالرغم من أنه لم يعلن عن موعد في ذلك الوقت.



ولكن حدد أن النظارات لها الشكل الأيقوني من راي بان، وتتيح لك القيام ببعض الأشياء الرائعة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية