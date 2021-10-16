فيسبوك توفر أمانًا إضافيًا لنسختك الاحتياطية

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة فيسبوك أن النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف لمنصة واتساب لنظامي التشغيل iOS وأندرويد متاحة اعتبارًا من يوم الخميس.

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وقدمت الشركة التشفير الشامل للمحادثات لسنوات. ولكن مع هذا التغيير الجديد، يمكنك الحصول على نفس المستوى من التشفير مع النسخ الاحتياطية الخاصة بك.



ويتم طرح الميزة ببطء للأشخاص الذين يستخدمون أحدث إصدار من التطبيق. واتخذت المنصة هذه الخطوة لإغلاق إحدى الطرق الصعبة التي يمكن من خلالها اختراق الاتصال الخاص بين الأفراد عبر التطبيق.



ويجري تخزين نسخ واتساب الاحتياطية في آيكلاود أو جوجل درايف. ولكن هذا يعني أنه يمكن لشركة آبل أو جوجل تسليم النسخ الاحتياطية إلى الحكومات أو سلطات تطبيق القانون إذا اضطرت لذلك.



ومع التغيير المتاح يوم الخميس، يمكنك تأمين النسخ الاحتياطية السحابية لمنصة واتساب بكلمة مرور أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا، وهو ما يعني نظريًا أنه لا أحد غيرك يكون قادرًا على الوصول إلى النسخة الاحتياطية.



ولن تتمكن منصة واتساب ولا مزود خدمة النسخ الاحتياطي من قراءة النسخ الاحتياطية أو الوصول إلى المفتاح المطلوب لإلغاء قفلها.



وقالت فيسبوك: تم بناء واتساب على فكرة بسيطة تتمحور حول أن ما تشاركه مع أصدقائك وعائلتك يبقى بينكما. وقبل خمس سنوات، أضفنا التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا، الذي يحمي أكثر من 100 مليار رسالة يوميًا أثناء انتقالها بين أكثر من ملياري مستخدم.



وأضافت: بينما يتم تخزين الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف التي ترسلها وتستقبلها عبر جهازك، فإن العديد من الأشخاص يريدون أيضًا طريقة لإجراء نسخ احتياطي لمحادثاتهم في حالة فقدهم لهاتفهم وبدءًا من اليوم، نوفر طبقة أمان إضافية اختيارية لحماية النسخ الاحتياطية المخزنة عبر آيكلاود أو جوجل درايف مع التشفير التام بين الأطراف.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية