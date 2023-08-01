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الثلاثاء، 01-08-2023 09:45 ص

فيسبوك يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!

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الوكيل الإخباري - يمكن لمستخدمي "فيسبوك" الذين تم حذف صورهم عن طريق الخطأ استعادتها ببعض الاختراقات البسيطة.

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أطلق عدد كبير من المستخدمين شكاوى الأسبوع الماضي بعد مزاعم بأن النظام الأساسي كان يحذف الصور بشكل غامض من ملفات تعريف الأشخاص.


ويبدو أن البعض يعتقد أن الصور تميل إلى التنظيم في مجلدات أو تم تحميلها عبر الهاتف المحمول.


وقال أحد المستخدمين، جيمس كوبمان، لـ The Sun إن صورهم بدأت تختفي تدريجيا قبل أن تختفي مجموعته بالكامل من ملفه الشخصي.


ويمتلك العديد من المستخدمين صورا على "فيسبوك" منذ سنوات ويستخدمونها كألبوم رقمي.


بهذا الصدد، اقترح مستخدمو Reddit البارعون في مجال التكنولوجيا اختراقات بسيطة لاسترداد الصور المحذوفة.

 

1. اذهب إلى الإعدادات

لاستعادة أي صور محذوفة، يمكن للمستخدمين النقر فوق لوحة الإعدادات في أعلى يمين الشاشة.
وسيتم الترحيب بك بعدد من الخيارات بما في ذلك الرسائل والأصدقاء والمواعدة والمزيد.

 

2. البحث عن "الذكريات"
عندما تكون في لوحة الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل حتى تجد "الذكريات" التي يوجد بجانبها شعار الساعة.
بمجرد الوصول إلى هناك، يجب أن تظهر قائمة بذكرياتك والتي يجب أن تحتوي على أي صور تمت مشاركتها مسبقا.
من هنا يمكن أيضا حفظ الصور مرة أخرى على الهاتف الذكي لحفظها بأمان.


3. تطبيق الويب
هناك طريقة أخرى للقيام بذلك وهي تسجيل الدخول إلى تطبيق الويب "فيسبوك" على Facebook.com قبل فتح علامة التبويب "الإعدادات والخصوصية" والنقر فوق "معلومات "فيسبوك" الخاصة بك".


سيتم الترحيب بالمستخدم بعد ذلك بخيار تنزيل معلوماته إلى الوجهة المختارة.
وبمجرد ملء التفاصيل المطلوبة، يمكن استعادة أي صور تم حذفها مسبقا.

 

روسيا اليوم 

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