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الثلاثاء، 28-06-2022 02:03 م

في احتفالها بالخمسين سنة.. شركة أتاري تعيد شحن نفسها

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الوكيل الإخباري - تأسست ”أتاري“ العام 1972، كشركة لإنتاج أجهزة الألعاب الإلكترونية، بقيادة نولان بوشنل وتيد دانبي، وأنتجت جهاز بونغ (PONG) وهو نظام ألعاب فيديو كان من أول أنظمة ألعاب الفيديو التي تكتسب شعبية كبيرة. واتخذ بونغ اسمه من رياضة البينغ بونغ (تنس الطاولة).

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ونصح نولان بوشنيل وهو يشارك في احتفال شركة ”أتاري“ الأمريكية للألعاب، الرئيس التنفيذي الحالي واد روزن، بـ ”الالتزام بالإبداع. فأنت لا يمكنك التغلب على الآخرين في لعبتهم، لكن يمكنك التغلب عليهم في لعبة تمتلكها“.


وبحلول مارس العام 1983، استطاعت أتاري أن تقوم ببيع 8000 إلى 10000 نظام من البونغ. لكن سجلّها الريادي تعرض في السنوات الأخيرة للتذبذب.

 

ينقل موقع ”ماركت ووتش“ في روايته عن احتفالات ”أتاري“ بخمسينها الأولى، أن مؤسسها بوشنيل اختار هذه المناسبة ليُذكّر خليفته في الإدارة بقولٍ شهيرٍ للفيلسوف الألماني شوبنهاور الموصوف بأنه فيلسوف الفنانين: “ غالبًا ما تدمر الابتكارات الجديدة الهيمنة القديمة. وهذا تقريبا ما يتوجب عليك القيام به، فأنت لن تهزم مايكروسوفت في لعبتهم“.


ويضيف بوشنيل مخاطبا روزن: ”منذ البداية وقفنا مع الابتكار. وفي عالم غير عقلاني، دائمًا ما يكون لديك مكانة مقدسة عندما تكون الأول. في بداية تكويننا لم يكن لدينا مال ولا مصانع ولا وجود في السوق، الشيء الوحيد الذي كان لدينا هو الإبداع“.


قبل 27 يونيو 1972، كان اسم أتاري ”شركة سيزيغي للهندسة“. قام بوشنيل وشريكه تيد دابني في العام 1971 بتطوير وإصدار ”كمبيوتر سبيس“ كأول لعبة فيديو آركيد تعتمد على ما هو متوفر من تقنيات، ومع ذلك برزت اللعبة على أنها شيء جديد.


وفي الأثناء، حيث كان اللاعبون يتنافسون على نسخة حاسوبية تقريبًا من لعبة الهوكي الهوائي، قامت أتاري بابتكار إصداراتها المنزلية التي أنشأت سوقا لأجهزة الألعاب المنزلية، وسيطرت عليها لعدة سنوات من خلال وحدة التحكم Atari 2600.

 

ارم نيوز 

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