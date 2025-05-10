قد يُصبح قديم الطراز.. الذكاء الاصطناعي سيحل محل آيفون!

الوكيل الإخباري- في شهادة مثيرة للانتباه خلال قضية مكافحة الاحتكار بين غوغل ووزارة العدل الأميركية، صرّح رئيس خدمات أبل، إيدي كيو، بأن التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي قد يُغيّر جذريًا طريقة استخدامنا للتكنولوجيا، لدرجة قد تجعل هواتف آيفون غير ضرورية خلال العقد المقبل.

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وأشار كيو إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء، المدعومة بالذكاء الاصطناعي البديهي، قد تكون بديلًا عمليًا للهواتف الذكية، مع احتمالات واعدة لنظارات الواقع المعزز. وجاء هذا التصريح خلال مناقشة اتفاقية محرك البحث بين أبل وغوغل، والتي تواجه تدقيقًا قانونيًا.



ورغم ذلك، يرى خبراء أن تصريحات كيو لا تزال في نطاق التكهّنات، خصوصًا أن أبل تواصل تطوير آيفون، مع خطط لإطلاق نسخة قابلة للطي في 2026، وهاتف بشاشة كاملة في 2027. كما لم تثبت الأجهزة القابلة للارتداء حتى الآن قدرتها على استبدال الهواتف الذكية.



وأكد كيو في ختام حديثه أن أبل تدرس إدخال أدوات بحث جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركات مثل OpenAI وAnthropic وPerplexity إلى متصفح سفاري مستقبلاً، ما قد يُحدث تحولاً في تجربة البحث عبر الإنترنت.