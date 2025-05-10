قد يُصبح قديم الطراز.. الذكاء الاصطناعي سيحل محل آيفون!

وأشار كيو إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء، المدعومة بالذكاء الاصطناعي البديهي، قد تكون بديلًا عمليًا للهواتف الذكية، مع احتمالات واعدة لنظارات الواقع المعزز. وجاء هذا التصريح خلال مناقشة اتفاقية محرك البحث بين أبل وغوغل، والتي تواجه تدقيقًا قانونيًا.
ورغم ذلك، يرى خبراء أن تصريحات كيو لا تزال في نطاق التكهّنات، خصوصًا أن أبل تواصل تطوير آيفون، مع خطط لإطلاق نسخة قابلة للطي في 2026، وهاتف بشاشة كاملة في 2027. كما لم تثبت الأجهزة القابلة للارتداء حتى الآن قدرتها على استبدال الهواتف الذكية.
وأكد كيو في ختام حديثه أن أبل تدرس إدخال أدوات بحث جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركات مثل OpenAI وAnthropic وPerplexity إلى متصفح سفاري مستقبلاً، ما قد يُحدث تحولاً في تجربة البحث عبر الإنترنت.
-
أخبار متعلقة
-
مايكروسوفت تحذر موظفيها من استخدام تطبيق DeepSeek
-
غوغل تعيد تسمية "الخليج الفارسي" إلى "الخليج العربي" دون تفسير رسمي
-
"أمازون" تطور أداة توليد أكواد بالذكاء الاصطناعي
-
ميزة خفية في ويندوز: إعادة التشغيل الطارئة بخطوة سرية لا يعرفها أغلب المستخدمين!
-
"FBI" يحذر مستخدمي الهواتف الذكية بأميركا من عملية احتيال واسعة
-
تحذير من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض
-
"واتساب" يتوقف عن العمل في 3 هواتف شهيرة .. هل تمتلك أحدها ؟
-
عالم زلازل: يستحيل التنبؤ بحدوث الزلازل بدقة