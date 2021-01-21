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الخميس، 21-01-2021 01:05 م

كروم 88 .. يسهل إدارة كلمات المرور وتغييرها

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الوكيل الإخباري _ طرحت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لمتصفح كروم Chrome 88 لأنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس، حيث اضافت بعض ميزات الأمان الشخصية التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أكثر أمانًا عبر الإنترنت.

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كما يحسن الإصدار الجديد دعم الوضع الداكن، إلى جانب إزالة دعم FTP ومشغل أدوبي فلاش، ويمكن العثور على تحسينات الوضع المظلم عبر كل من ويندوز و Chrome OS.


وهناك تحسينات لكل من الوضعين الفاتح والداكن في نظام التشغيل Chrome OS، مع تحديث السمات لمشغل التطبيق والإعدادات السريعة وأجزاء الأخرى في نظام التشغيل Chrome OS.


وتشير المعلومات إلى أن الوضع الداكن لنظام ويندوز 10 قد تم تحسينه باستخدام Chrome 88، مع ظهور أشرطة التمرير بالوضع الداكن.


ويقتصر الوضع الداكن حاليًا على الإعدادات والإشارات المرجعية والمحفوظات وصفحات علامات التبويب الجديدة في Chrome 88 وليس عبر جميع مواقع الويب ذات السمات الداكنة. 

 

 وتختبر جوجل أيضًا بعض الميزات الجديدة لمتصفحها، مثل ميزة Tab Search لمستخدمي ويندوز وماك ولينكس، التي يمكنك الوصول إليها عبر Chrome://flags/#enable-tab-search.


وفي حال كنت تستخدم مدير كلمات المرور المدمج في كروم، فإن هناك الآن بعض الخيارات الإضافية، حيث يمكنك التحقق مما إذا كان لديك أي كلمات مرور ضعيفة عن طريق فرز الحسابات التي تحتاج إلى تحديث.

 

وبالإضافة إلى ذلك، تمنح جوجل المستخدمين مكانًا واحدًا لتحديث جميع كلمات المرور التي يديرها كروم، ويجب أن تكون الميزة متاحة الآن عبر نسخة الحواسيب المكتبية ونظام التشغيل iOS، قبل طرحها لنظام أندرويد في المستقبل القريب.


وقالت الشركة: قد ترغب في تحديث أسماء مستخدمين وكلمات مرور متعددة بسهولة، في مكان واحد مناسب، ولهذا السبب بدءًا من Chrome 88، يمكنك إدارة جميع كلمات مرورك بشكل أسرع وأسهل في إعدادات كروم.




 المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 



 




 

 


 

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