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الإثنين، 27-02-2023 01:54 م

كيفية إعداد مولد رموز المصادقة الثنائية المدمج في آيفون

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الوكيل الإخباري - مع انتشار اختراق الحسابات عبر الإنترنت بشكل متزايد، أصبح من الضروري لجميع المستخدمين التأكد من أنهم يتخذون كل الإجراءات الأمنية المتاحة لهم. ومن أفضل الطرق لحماية أي حساب عبر الإنترنت هي استخدام ميزة المصادقة الثنائية (2FA).

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لإعداد مولد رموز المصادقة الثنائية المدمج في آيفون ستحتاج أولاً إلى تفعيل استخدام تطبيق المصادقة في أي موقع ويب أو تطبيق يدعم هذا الميزة. ومن الأسهل إكمال عملية التفعيل باستخدام حاسوب، فقد تتطلب بعض الخطوات مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code الذي يظهر في الشاشة باستخدام كاميرا آيفون.

1 - انتقل إلى قائمة (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الأمان والوصول إلى الحساب) security and account access.
2 - اختر (الأمان) Security، ثم انقر فوق خيار (Two-factor authentication).
3 - فعّل خيار (تطبيق المصادقة) Authentication app.

 

بعد تمكين استخدام تطبيق المصادقة في الحساب أو التطبيق، سيُطلب منك إدخال (مفتاح إعداد) setup key في جهازك أو مسح رمز الاستجابة السريعة QR code باستخدام كاميرا هاتفك.


إذا طُلب منك إدخال مفتاح الإعداد، اتبع الخطوات التالية:


1 - انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون.
2 - انقر فوق خيار (كلمات المرور) Passwords وحدد الحساب الخاص بالتطبيق أو الخدمة من القائمة.
3 - انقر فوق خيار (إعداد رمز التحقق) Set Up Verification Code، ثم انقر فوق (إدخال مفتاح الإعداد) Enter Setup Key في القائمة المنبثقة وأدخل المفتاح.
4 - سيظهر رمز التحقق في هاتفك، انسخه وعد إلى موقع الويب الذي أخذت منه مفتاح الإعداد وأدخل رمز التحقق لتمكين المصادقة الثنائية.

 

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