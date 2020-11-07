السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

نقابة المخابز للوكيل : نسبة استهلاك الطحين وصلت الخميس إلى 100 %

تعليق الدوام بمدرستين لإصابة معلمتين بكورونا

الارصاد : أمطار رعدية غداً

حقيقة الحجز على أملاك المواطنين في حال عدم دفع فواتير الكهرباء

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات قادمة بعد الانتخابات

المحكمة الإدارية ستصدر قرارها في قضية موظفي وزارة المياه المحالين على التقاعد المبكر يوم الاثنين

منح ترخيص مبدئي لإنشاء جامعة طبية خاصة في المملكة

الهند تسجل 577 وفاة و 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

التنمية: متسولون يمتلكون مركبات فارهة وشركات خاصة

إثر تفشي كورونا .. رسائل حكومية للأردنيين




السبت، 07-11-2020 02:18 م

كيفية استخدام Google Sheets لمساعدتك فى الالتزام بالميزانية

google-sheets-blog-banner


الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الإشخاص لدفع التزاماتهم، ومعرفة كيفية إدارة فواتيرهم، حيث يمكنك تطبيق Google Sheets من تنظيم مشاكلك المالية .

حيث يمكنك تتبع النفقات على Google Sheet، من خلال إنشاء جدول البيانات بحيث يحسب تلقائيًا ثمن المبلغ، ويمكنك عمل العديد من الفئات للنفقات كما تريد، حيث يمكن إضافة متتبع الدخل، واختيار ما إذا كنت اشتريت شيئا باستخدام بطاقات الائتمان الشخصية أو المشتركة باستخدام القائمة المنسدلة.
ولإستخدام Google Sheets اتبع الخطوات التالية :

1: قم بإنشاء جدول بيانات
لإنشاء جدول بيانات جديد:
- افتح شاشة "جداول البيانات" الرئيسية على sheets.google.com.
- اضغط فوق New Plus، سيؤدي هذا إلى إنشاء وفتح جدول البيانات الجديد.
- يمكنك أيضًا إنشاء جداول بيانات جديدة من URL sheets.google.com/create.

2: تحرير جدول بيانات وتنسيقه
يمكنك إضافة أو تعديل أو تنسيق نص أو أرقام أو صيغ في جدول بيانات، ولتحرير وتنسيق جدول البيانات، استخدم الصيغ والوظائف في جدول البيانات.

3: المشاركة والعمل مع الآخرين
يمكنك مشاركة الملفات والمجلدات مع الأشخاص واختيار ما إذا كان يمكنهم عرضها أو تحريرها أو التعليق عليها.

المصدر : اليوم السابع

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
201911070322182218

ناسا تحذر من الأقمار الصناعية لبث الإنترنت

WhatsApp-Chat-App-Update-1198434-590x330

ميزة قوية بـ واتساب تمنع المتسللين من قراءة رسائلك

f1f46e86-7d33-4d74-92a4-6d6b3993fc02_16x9_1200x676

واتساب يتيح خدمة غير مسبوقة لـ 400 مليون مستخدم فقط.. تعرف عليها

سك

ابتكار روسي لجهاز مضخة الإنسولين

baaz-3

إطلاق النسخة التجريبية لمنصة باز للتواصل الاجتماعي

86ac8c503f7ed3f7dc75864181fb8d20

تويتر يحظر تغريدة لترامب بشأن الانتخابات