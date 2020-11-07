كيفية استخدام Google Sheets لمساعدتك فى الالتزام بالميزانية

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الإشخاص لدفع التزاماتهم، ومعرفة كيفية إدارة فواتيرهم، حيث يمكنك تطبيق Google Sheets من تنظيم مشاكلك المالية .



حيث يمكنك تتبع النفقات على Google Sheet، من خلال إنشاء جدول البيانات بحيث يحسب تلقائيًا ثمن المبلغ، ويمكنك عمل العديد من الفئات للنفقات كما تريد، حيث يمكن إضافة متتبع الدخل، واختيار ما إذا كنت اشتريت شيئا باستخدام بطاقات الائتمان الشخصية أو المشتركة باستخدام القائمة المنسدلة.

ولإستخدام Google Sheets اتبع الخطوات التالية :



1: قم بإنشاء جدول بيانات

لإنشاء جدول بيانات جديد:

- افتح شاشة "جداول البيانات" الرئيسية على sheets.google.com.

- اضغط فوق New Plus، سيؤدي هذا إلى إنشاء وفتح جدول البيانات الجديد.

- يمكنك أيضًا إنشاء جداول بيانات جديدة من URL sheets.google.com/create.



2: تحرير جدول بيانات وتنسيقه

يمكنك إضافة أو تعديل أو تنسيق نص أو أرقام أو صيغ في جدول بيانات، ولتحرير وتنسيق جدول البيانات، استخدم الصيغ والوظائف في جدول البيانات.



3: المشاركة والعمل مع الآخرين

يمكنك مشاركة الملفات والمجلدات مع الأشخاص واختيار ما إذا كان يمكنهم عرضها أو تحريرها أو التعليق عليها.



المصدر : اليوم السابع

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