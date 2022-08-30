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الثلاثاء، 30-08-2022 11:17 ص

كيف تستخدم أبل إيرتاغ لتتبع حقائبك في المطار؟

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الوكيل الإخباري - يشكل فقدان الأمتعة في المطار كابوساً حقيقاً للمسافرين، ويضطرون للدخول في دوامة من الإجراءت لاستعادة حقائبهم المفقودة. لكن بفضل تقنية إيرتاغ من أبل، يمكنك تتبع حقائبك والعثور عليها بسهولة خلال الرحلة.

وإذا كان خوفك الأكبر خلال السفر هو فقدان حقائبك أثناء الإجازة، فهناك حيلة صغير بقيمة 29 دولار فقط يمكن أن توفر لك بعض الشعور بالأمان الذي تشتد الحاجة إليه في مثل هذا الموقف.

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ويوصي الخبراء باستخدام جهاز التتبع الصغير إيرتاغ من أبل لتتبع الأمتعة المسجلة خلال رحلة الطيران.

 

ولا يحتاج الجهاز إلى الكثير من المعرفة والخبرة لاستخدامه، حيث يكفي وضعه بالقرب من هاتف آي فون لإكمال الاقتران. وبعد ذلك كل ما عليك فعله هو تحديد اسم إيرتاغ الخاص بك، وهو في هذه الحالة يشير إلى الأمتعة، ثم ضعها في حقيبتك.

 

يمكنك بعد ذلك تتبع موقع حقائبك من خلال تطبيق فايند مي. ولا داعي للقلق بشأن شحن البطارية، حيث تم تصميم إيرتاغ لتدوم بطاريتها لمدة عام على الأقل.

 

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