كيف تصبح شبكة واي فاي عدوًا خفيًا للمنزل الذكي؟

الوكيل الإخباري- مع الانتشار السريع للأجهزة الذكية في المنازل الحديثة، مثل المصابيح الذكية والكاميرات وأجهزة الاستشعار، يعتمد الكثير من المستخدمين بشكل شبه كامل على شبكة واي فاي لتشغيل هذه الأنظمة.





لكن خبراء التقنية يحذرون من أن الاعتماد المفرط على الواي فاي قد يكون أحد أكبر أسباب عدم استقرار المنازل الذكية، وقد يجعل التجربة أقل كفاءة مما يتوقعه المستخدمون.



وأحد أبرز المشكلات التي تواجه المنازل الذكية هو ازدحام شبكة الواي فاي نتيجة اتصال عشرات أو حتى مئات الأجهزة في الوقت نفسه؛ فكل جهاز، حتى لو كان بسيطًا مثل حساس حرارة أو مصباح ذكي، يستهلك جزءًا من قدرة الراوتر على إدارة الاتصالات.



ومع زيادة العدد، تبدأ المشكلات في الظهور، مثل بطء الاتصال أو انقطاع بعض الأجهزة عن الشبكة بشكل متكرر.



تعطل الراوتر

يرى الخبراء أن اعتماد المنزل الذكي بالكامل على الواي فاي يجعل الراوتر نقطة فشل مركزية؛ فإذا تعطّل أو توقف مؤقتًا، قد تتوقف جميع الأجهزة الذكية في المنزل عن العمل، بما في ذلك الإضاءة والأقفال وحتى أنظمة التدفئة. هذا الاعتماد الكامل يجعل النظام أقل موثوقية مقارنة بتقنيات أخرى أكثر استقلالية.



مشكلات الأداء

تعاني شبكات الواي فاي المنزلية من تداخل الإشارات، خاصة في المناطق المكتظة بالشبكات اللاسلكية أو عند وجود جدران سميكة.



هذا التداخل يؤدي إلى ضعف الإشارة أو انقطاع الاتصال، ما يؤثر مباشرة في أداء الأجهزة الذكية. كما أن بعض الأجهزة الرخيصة قد تزيد المشكلة سوءًا بسبب ضعف كفاءتها في إدارة الاتصال بالشبكة.



مخاطر أمنية

من النقاط التي يثيرها الخبراء أيضًا أن ربط عدد كبير من الأجهزة الذكية بشبكة الواي فاي المنزلية قد يفتح الباب أمام ثغرات أمنية؛ فكل جهاز متصل يمثل نقطة دخول محتملة للقراصنة، خصوصًا إذا لم يتم تأمين الشبكة بشكل صحيح أو استخدام شبكات فرعية معزولة.



بدائل أكثر استقرارًا

تشير التقارير إلى وجود تقنيات بديلة مثل Zigbee وZ-Wave وThread، وهي أنظمة شبكية منخفضة الطاقة تعمل بشكل مستقل عن الواي فاي. وتقلل هذه التقنيات الضغط على الراوتر وتوفر استقرارًا أعلى، لأنها تسمح للأجهزة بالتواصل فيما بينها دون الاعتماد الكامل على الإنترنت أو الشبكة المنزلية الرئيسة.



ورغم أن الواي فاي يظل الحل الأكثر انتشارًا وسهولة، فإنه ليس الخيار المثالي لبناء منزل ذكي متكامل. ويوصي الخبراء باستخدامه بحذر، مع تقليل عدد الأجهزة المتصلة به قدر الإمكان، أو الاعتماد على تقنيات بديلة أكثر تخصصًا لضمان أداء أفضل واستقرار أعلى.





