الخميس 27-04-2023
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الخميس، 27-04-2023 02:44 م

كيف تفتح ملفات 'رار' المضغوطة على جهاز ماك؟

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الوكيل الإخباري - تُستخدم ملفات رار بشكل شائع لاستخراج كمية هائلة من البيانات وضغط الملفات الكبيرة إلى أحجام أكثر قابلية للإدارة، ما يسهل مشاركتها وتحميلها مع الحفاظ على جودة الملفات الموجودة بالداخل.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى مشاركة العديد من المستندات أو الصور عبر البريد الإلكتروني، فيمكنك القيام بذلك عن طريق ضغط جميع الملفات في أرشيف رار. ولا يؤدي هذا فقط إلى تحميل ملف أصغر، ولكنه يمنع أيضاً قائمة المرفقات من أن تصبح طويلة جداً ومعقدة. ويمكن لجهاز الاستقبال بعد ذلك تنزيل واستخراج أرشيف رار والوصول إلى كل ملف على حدة.

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وإذا كنت بحاجة إلى فتح ملف بامتداد رار على جهاز ماك الخاص بك، فهناك تطبيق مفيد يسمى The Unarchiver يمكنه مساعدتك في القيام بذلك.

 

استخراج ملفات رار على ماك باستخدام تطبيق Unarchiver
تطبيق Unarchiver مجاني للاستخدام، ويمكنه فتح مجموعة من تنسيقات ملفات الأرشيف الشائعة، بما في ذلك rar و zip و 7-zip و Tar و Gzip، بالإضافة إلى التنسيقات الأقدم والأكثر غموضاً. لاستخراج ملف رار، قم بتنزيل Unarchiver من على Mac App Store (حجمه صغير 14.8 ميغابايت للتنزيل) واتبع الخطوات التالية، بحسب موقع سلاش غير:


- افتح تطبيق Unarchiver وحدد أرشيف رار ضمن تنسيقات الأرشيف.
- انقر فوق علامة التبويب استخراج واختر مجلد وجهة للأرشيف المستخرج.
- انقر نقراً مزدوجاً فوق ملف رار على جهاز ماك الخاص بك، ويجب أن يستخرج المحتويات على الفور إلى مجلد الوجهة المختار.
- إذا لم تنجح الخطوة 3، فانقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف، وقم بالتمرير فوق فتح باستخدام، وحدد Unarchiver من القائمة.
- ستظهر الملفات الموجودة في أرشيف رار الآن في مجلد عادي على جهاز ماك. ويحتفظ تنسيق رار بنفس أسماء الملفات، لذلك إذا كانت ملفات صور أو فيديو، فستكون هذه الأسماء بالضبط كما كانت قبل الضغط. يمكن الآن نقل الملفات الفردية أو نسخها أو تحميلها أو مشاركتها.

 

 

 

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