كيف يمكن حماية جهاز آيفون من ارتفاع حرارته

الوكيل الإخباري - أورد موقع "سلاش غير" الإلكتروني الطريقة المثلى لمنع ارتفاع درجة حرارة هاتف آيفون.

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إبعاد الجهاز عن مصدر الحرارة

ينصح الخبراء، بخفض حرارة الجهاز بإبعاده عن أي مصدر حرارة، بفصله مثلاً عن الشاحن حتى يبرد.

وضع الجهاز في الظل

يمكن وضع جهاز آيفون في الظل أو في غرفة مكيفة، وإبعاده عن أشعة الشمس المباشرة خاصة في الأماكن التي ترتفع فيها الحرارة مثل السيارة.

إغلاق التطبيقات

يُنصح ايضاً بإغلاق التطبيقات على جهاز آيفون، أو إقفاله تماماً لبضع دقائق، ليبرد، قبل إعادة تشغيله.

في الجيب

يمكن وضع الهاتف في الجيب أوجانباً عندما لا يكون قيد الاستخدام حتى لا يتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة.

تجنب استخدام بعض التطبيقات

يجب تجنب استخدام الميزات والتطبيقات التي تتطلب قدراً كبيراً من قوة المعالجة، ووقف تشغيل بعض الوظائف المكثفة مؤقتاً مثل نظام تحديد المواقع "جي بي إس".

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