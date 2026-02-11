لإطالة عُمر ساعتكم الذكية.. اليكم هذه النصائح

10:58 ص

الوكيل الإخباري- مع الانتشار الواسع للساعات الذكية وتحوّلها إلى رفيق يومي لمتابعة الصحة والنشاط البدني، تظل بطارية الجهاز أحد أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين، خاصة مع اعتماد هذه الأجهزة على شاشات متطورة وتطبيقات تعمل باستمرار في الخلفية.





ورغم أن شركات التكنولوجيا، ومنها آبل، تواصل تطوير ساعاتها الذكية بإمكانات تقنية متقدمة في عام 2026، فإن عمر البطارية لا يزال يشكل نقطة جدل لدى بعض المستخدمين.



في حين تستطيع ساعة آبل "Watch Ultra 3" العمل لنحو يومين بشحنة واحدة، يقتصر عمر بطارية ساعة "Series 11" على يوم واحد فقط، بينما تصل مدة التشغيل في ساعة "SE 3" الاقتصادية إلى نحو 18 ساعة فقط، وهو ما يدفع كثيرين للبحث عن طرق عملية لإطالة عمر البطارية وتحسين كفاءة الأداء.



وفيما يلي 5 خطوات فعالة تساعد على تقليل استهلاك الطاقة وإطالة عمر بطارية ساعة آبل، وفقاً لموقع "توماس جايد".



1- إيقاف تشغيل الشاشة الدائمة

2- تجنّب واجهات الساعة المعقدة

3- تعطيل بيانات الهاتف المحمول حال عدم الحاجة إليها

4- إيقاف التحديث في الخلفية للتطبيقات الأقل استخداماً

5- تفعيل وضع الطاقة المنخفضة





