لإطالة عُمر ساعتكم الذكية.. اليكم هذه النصائح

ورغم أن شركات التكنولوجيا، ومنها آبل، تواصل تطوير ساعاتها الذكية بإمكانات تقنية متقدمة في عام 2026، فإن عمر البطارية لا يزال يشكل نقطة جدل لدى بعض المستخدمين.
في حين تستطيع ساعة آبل "Watch Ultra 3" العمل لنحو يومين بشحنة واحدة، يقتصر عمر بطارية ساعة "Series 11" على يوم واحد فقط، بينما تصل مدة التشغيل في ساعة "SE 3" الاقتصادية إلى نحو 18 ساعة فقط، وهو ما يدفع كثيرين للبحث عن طرق عملية لإطالة عمر البطارية وتحسين كفاءة الأداء.
وفيما يلي 5 خطوات فعالة تساعد على تقليل استهلاك الطاقة وإطالة عمر بطارية ساعة آبل، وفقاً لموقع "توماس جايد".
1- إيقاف تشغيل الشاشة الدائمة
2- تجنّب واجهات الساعة المعقدة
3- تعطيل بيانات الهاتف المحمول حال عدم الحاجة إليها
4- إيقاف التحديث في الخلفية للتطبيقات الأقل استخداماً
5- تفعيل وضع الطاقة المنخفضة
-
أخبار متعلقة
-
غوغل تصدر سندات تستحق بعد مئة عام لتعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي
-
تحذير من مخاطر دمى الذكاء الاصطناعي
-
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
-
تنبيه هام إلى مستخدمي "واتسآب"!
-
هيئة محلفين تنظر في دعوى ضد ميتا ويوتيوب في كاليفورنيا
-
خبراء يحذّرون من كابلات الإيثرنت المسطّحة
-
5 تطبيقات نستخدمها يوميًا وتعمل دون إنترنت… ما هي؟
-
ماسك: "سبيس إكس" ستعطي الأولوية لبناء مدينة على القمر وأخرى على المريخ