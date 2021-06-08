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الثلاثاء، 08-06-2021 11:52 ص

لإكتشاف محتوى جديد .. يوتيوب يطرح ميزة جديدة لمستخدميه

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الوكيل الإخباري - تجلب منصة يوتيوب ميزة أخذ عينات الصوت من مقاطع الفيديو إلى Shorts، مما يسمح للمستخدمين بأخذ عينات من الأصوات من أي محتوى تم تحميله عبر منصة مشاركة الفيديو.

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وتعد القدرة على أخذ عينات الصوت من مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين الآخرين واحدة من أعظم نقاط القوة في تيك توك.


وتتيح هذه الميزة للمستخدمين اكتشاف المحتوى الجديد من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو بنفس الصوت.

 

وأعلنت يوتيوب رسميًا عن هذه الميزة الشهر الماضي في منشور دعم مجتمعي.

 

ويجب أن تكون الميزة متاحة الآن للمرة الأولى في الأسواق الجديدة كجزء من إطلاق Shorts في المملكة المتحدة وكندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية ( بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك وكولومبيا وبيرو وفنزويلا).

ويتم بعد ذلك طرح أداة أخذ العينات من يوتيوب في أسواق Shorts الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، في الأسابيع المقبلة.


ويمكن لمستخدمي Shorts أخذ عينات من مقاطع Shorts الأخرى وكذلك من مكتبة الموسيقى المرخصة، ولكن هذا التحديث يوسع بشكل كبير الصوت الذي يمكنهم الوصول إليه بسهولة.

 

وتوجه هذه الميزة مستخدمي يوتيوب إلى ميزة Shorts عبر زر إنشاء جديد في تطبيق الهاتف المحمول.


ويظهر هذا أسفل مقاطع الفيديو بجوار زري الإعجاب وعدم الإعجاب،ويؤدي النقر عليه إلى منح المستخدمين خيار اختبار صوت الفيديو في Shorts .


ويمكن لمشاهدي Shorts أيضًا النقر على الصوت في أي مقطع فيديو للعودة إلى المصدر الأصلي في يوتيوب.


وقالت يوتيوب: تسمح هذه الميزة لصناع المحتوى الطويل بالإستفادة من خلال السماح للمجتمع بالعثور على شيء مثير للإهتمام في الفيديو الخاص بهم.

 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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