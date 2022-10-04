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الثلاثاء، 04-10-2022 03:16 م

لمالكي هواتف آيفون .. اليكم ميزة انشاء خلفية

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الوكيل الإخباري-تعرف هواتف آيفون لدى المستخدمين بكل الصيت ، لاسيما أحدث إصدار من آبل الذي أعلنت عنه الشهر الماضي iPhone 14 ، وتعمل الشركة العملاقة دائما على إدخال العديد من المميزات داخل الهاتف، ومن أهم الميزات التي سنوضحها اليوم هي إنشاء خلفية مخصصة لهاتف آيفون.

ومن المحتمل أن يكون تغيير شاشة  قفل آيفون وخلفية الشاشة الرئيسية هو الطريقة الأكثر فعالية لجعل هاتفك يبدو فريدًا من خلال إنشاء أو تعديل التصميمات الخاصة بك ببضع نقرات فقط بدون الحاجة إلى أي تطبيق.


كيفية إنشاء خلفية iPhone مخصصة :


1- يمكنك إنشاء خلفية هاتف آيفون باستخدام معرض قفل الشاشة ، وللوصول إلى المعرض ، اضغط لفترة طويلة على شاشة القفل لكشفها.

 

2- انقر فوق “تخصيص” لتعديل شاشة القفل الحالية أو النقر فوق رمز “+” لإنشاء شاشة قفل جديدة.

 

3- سينقلك إنشاء شاشة قفل جديدة مباشرةً إلى منتقي ورق الحائط ، وستظهر في أعلى الشاشة عدة خيارات تتيح لك إنشاء ورق الحائط الخاص بك.

 

صورة: حدد صورة من مكتبة الوسائط الخاصة بك واسحب لليسار أو لليمين لتطبيق مرشحات مختلفة لتخصيصها.

الرموز التعبيرية: اختر الرموز التعبيرية المفضلة لديك واختر من بين أنماط وألوان خلفية مختلفة.

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تبديل الصور: يسمح لك وضع Shuffle بتحديد صور خلفية متعددة. هذه الصور تتغير على مدار اليوم. يمكنك أيضًا تحديد الصور على جهاز iPhone الخاص بك.

لون: اختر لونًا خالصًا ومرر لليسار أو لليمين لاختيار تأثيرات مختلفة مثل التدرجات وشدة اللون.

الفلك: تتغير هذه الخلفية الديناميكية بناءً على موضع الأرض أو القمر أو الكواكب في نظامنا الشمسي.

طقس: خيارات الطقس هي خلفيات ديناميكية تتغير بناءً على أحوال الطقس في منطقتك.

ويمكنك إنشاء خلفيات متعددة وحفظها في معرض شاشة القفل الخاص بك والتبديل بينها في أي وقت عن طريق الضغط لفترة طويلة على شاشة القفل.

يتطلب iOS 16 أو أحدث

مع نظام التشغيل iOS 16 ، يمكنك الوصول إلى صانع الخلفيات الجديد ومعرض قفل الشاشة. إذا كنت لا ترى معرض قفل الشاشة عند الضغط مع الاستمرار على شاشة القفل ، فقد يحتاج iPhone إلى التحديث إلى iOS 16.

اكتشف ما إذا كان جهازك متوافقًا مع نظام التشغيل iOS 16 وميزات أخرى تستحق المراجعة في تحديث سبتمبر 2022.

 

صدى البلد

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