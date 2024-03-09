مارلين مونرو تعود في نسخة رقمية بعد نحو 60 عاما من وفاتها

الوكيل الإخباري - بعد أكثر من 60 عاماً على وفاة مارلين مونرو يلتقي عشاق ومحبي الأيقونة الأمريكية مع نسخة رقمية منها تم إعدادها بمساعدة الذكاء الاصطناعي في مؤتمر ساوث باي ساوث وست للتكنولوجيا بمدينة أوستن في ولاية تكساس.



وتطل النسخة الرقمية التي أطلق عليها (ديجيتال مارلين) عبر شاشة كمبيوتر مرتدية قميصا أسود مع تصفيفة شعرها الأشقر المألوفة وتتحدث بصوتها الهامس المألوف، كما يمكنها التعبير عن مشاعرها مثل الابتسام .

اضافة اعلان



وفي تجربة اجريت حديثا، حددت ديجيتال مارلين دورها السينمائي المفضل على أنه شخصية (شوجر) في الفيلم الكوميدي (سام لايك إت هوت) وذكرت أنها تجد الشخصية المثيرة والضعيفة في ذات الوقت "دورا صعبا، إلا أنه يستحق العناء".

