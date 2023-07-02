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الأحد، 02-07-2023 01:02 م

ماسك يشدد قيود تويتر لمواجهة الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري - قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في تغريدة السبت، إن منصة تويتر طبقت قيوداً مؤقتة على قراءة المنشورات لمعالجة "المستويات البالغة " من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام.

وأوضح ماسك أن المنصة وضعت قيوداً مؤقتة على الحسابات الموثقة تسمح لها بقراءة ستة آلاف منشور على الأكثر يومياً، مضيفاً أن الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يومياً بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يومياً.

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تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت المنصة أنها ستطلب من المستخدمين امتلاك حسابات عليها ليتسنى لهم مشاهدة التغريدات، وهي خطوة وصفها ماسك الجمعة بأنها "إجراء طارئ مؤقت".


وقال ماسك إن مئات المؤسسات أو أكثر كانت تجرف بيانات تويتر "بقوة شديدة"، مما أثر على تجربة المستخدمين.


كان ماسك عبر سابقاً عن استيائه من شركات الذكاء الاصطناعي مثل أوبن إيه.آي، صاحبة روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي، لاستخدامها بيانات تويتر.

 

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