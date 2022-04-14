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الخميس، 14-04-2022 02:08 م

ماسك يغري تويتر بصفقة ضخمة وسهم الشركة يحلق

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الوكيل الاخباري- ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عرض شراء "تويتر" نقدا (كاش) مقابل 54.20 دولار للسهم.

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وقال رجل الأعمال الأمريكي، إن شركة "تويتر" لديها إمكانات غير عادية وسوف يفتحها.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فإن ماسك، الذي يعد أغنى رجل في العالم، سيقدم 54.20 دولار للسهم الواحد نقدا، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 54% على سعر الإغلاق في 28 يناير الماضي وبناء على ذلك تبلغ قيمة العرض حوالي 43 مليار دولار.

وفي ظل ذلك ارتفع سهم شركة "تويتر" بنسبة 18% في تعاملات ما قبل السوق بعد أن أغلقت عند 45.85 دولارا للسهم أمس الأربعاء.

ويمتلك رجل الأعمال الأمريكي حصة بنسبة 9.2% في "تويتر"، ويستحوذ الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الآن 73،486،938 سهما في "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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