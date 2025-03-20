الخميس 2025-03-20 11:06 ص
 

ماسك يهنئ دوروف إثر تجاوز "تلغرام" المليار مستخدم نشط شهريا

ت
أرشيفية
 
الخميس، 20-03-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري- هنأ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس "تلغرام" الروسي بافل دوروف إثر تجاوز عدد المستخدمين النشطين لتطبيق المراسلة الشهير حاجز المليار مستخدم شهريا.

وردا على هذا الإنجاز، كتب ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس إكس"، على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "تهانينا!"، في إشارة إلى نجاح "تلغرام" في تحقيق هذا الرقم القياسي.  

وجاءت تهاني ماسك بعد أن شارك دوروف مع متابعيه تفاصيل هذا الإنجاز، مؤكدا أن الفريق يعمل بشكل دؤوب للحفاظ على جودة التطبيق وسلامة مستخدميه.

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وأوضح دوروف أن فريق إدارة التطبيق يحذف شهريا حوالي مليون قناة ومجموعة، بالإضافة إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم انتهكوا اتفاقية المستخدم.  

وأشار إلى أن الجمهور لم يكن على علم بمعظم الجهود التي يبذلها الفريق، مما دفع وسائل الإعلام إلى الاعتماد على معلومات قديمة من موقع الشركة الإلكتروني، الذي لم يتم تحديثه منذ حوالي 10 سنوات.  

 

RT

 
 
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