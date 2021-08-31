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الثلاثاء، 31-08-2021 04:43 م

مالكة تيك توك تخطو نحو عالم ميتافيرس

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الوكيل الإخباري - خطت بايت دانس، الشركة المالكة لمنصة تيك توك، خطوتها الأولى نحو عالم ميتافيرس من خلال الاستحواذ على Pico Interactive الناشئة للواقع الافتراضي.

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وقالت الشركة: تدعم برامج وأجهزة Pico Interactive، بالإضافة إلى موهبتها وخبرتها، دخولنا إلى مجال الواقع الافتراضي والاستثمار الطويل الأجل في هذا المجال الناشئ.


وقالت متحدثة باسم بايت دانس: نحن متفائلون بشأن مستقبل الواقع الافتراضي ومواءمته مع مهمتنا.

 

وفي شهر أبريل 2021، استثمرت بايت دانس نحو 100 مليون يوان في Mycodeview، الشركة التي تقف وراء Reworld، وهي شركة منافسة صاعدة لشركة روبلوكس الحالية.


وتواصل Pico Interactive التركيز على السوق الاستهلاكية الصينية مع الاحتفاظ بمعظم موظفيها. ومع ذلك، لم تضع بايت دانس خططًا ملموسة لمنتجات الواقع الافتراضي الخاصة بها.


وتأتي الصفقة – التي تقدرها المصادر بنحو 772 مليون دولار أمريكي – بعد دخول شركات الإنترنت مثل فيسبوك وآبل وهواوي.


وقالت كلير تشاو، المحللة في شركة أبحاث السوق IDC: الاستثمار ودعم شركات الإنترنت مفيدان لصناعة الواقع الافتراضي بسبب محتوياتها وتقنياتها الجديدة وأشارت إلى أن الشراكات تساعد في بناء أنظمة الواقع الافتراضي.

 

وكانت فيسبوك من أوائل الأسماء الكبيرة التي دخلت مجال الواقع الافتراضي من خلال شراء شركة ألعاب الواقع الافتراضي Oculus في عام 2014.


وقدمت هواوي نظارة الواقع الافتراضي VR Glass في عام 2019. بينما أكدت آبل أنها حصلت على شركة NextVR للواقع الافتراضي في شهر مايو 2020.


وتوسع دخول فيسبوك في مجال الواقع الافتراضي مؤخرًا ليشمل ميتافيرس

وهو مفهوم يدل على المرحلة التالية من الإنترنت حيث يتحد عالمنا المادي مع العالم الافتراضي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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