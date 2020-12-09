مايكروسوفت تدفن نسخة جديدة من ويندوز 10

الوكيل الاخباري - توقفت عملاقة التكنولوجيا "مايكروسوفت" عن دعم نظام التشغيل "ويندوز 10" الإصدار 1903، حيث قامت بنفس الشيء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع الإصدار 1809 .

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ووفقا لموقع "Neowin"، فإن توقف الدعم طال جميع إصدارات ويندوز، بما في ذلك "هوم" و"برو" و"إنتربرايس" و"إيدوكاين".



وفي الوقت نفسه، فإن الشركة ستقدم الدعم للإصدارين "إنتربرايس" و"إيدوكاين" حتى مايو/ أيار 2021، وجاء تمديد فترة الدعم بسبب وباء فيروس كورونا.



ومن المعروف أيضًا أن "مايكروسوفت" ستبدأ ترقية إجبارية لأجهزة الكمبيوتر من الإصدار 1903 إلى الإصدار 1909، وفي المستقبل القريب سيتم ترقية الأجهزة إلى الإصدار 2004.

سبوتنيك

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