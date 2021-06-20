مايكروسوفت تريد الاستفادة من الطلب السحابي الصيني

الوكيل الإخباري - مع نمو الطلب على خدمات الحوسبة السحابية في آسيا، تخطط شركة مايكروسوفت لإضافة أربعة مراكز بيانات جديدة داخل الصين بحلول أوائل عام 2022 في محاولة أوسع لتوسيع قدرتها على الخدمة عبر آسيا.

اضافة اعلان



ويعد توسع مايكروسوفت في الصين من بين الأسرع بالنسبة للشركة في القارة. وتمتلك شركة البرمجيات العملاقة ستة مراكز بيانات في البلاد.



وأعلنت في شهر مارس عن خططها لتوسيع شبكة مراكز بياناتها في المنطقة عن طريق إضافة منطقة Azure جديدة في شمال الصين.

وتسعى الآن للاستفادة من الزيادة العالمية في الطلب على خدمات الإنترنت أثناء الوباء. وكما هو الحال مع مراكز البيانات الحالية، يتم تشغيل هذه المرافق الجديدة بواسطة شريكها المحلي 21Vianet.



وأوضحت مايكروسوفت في تدوينة صادرة في شهر مارس أنها تتوقع أن يضاعف توسعها القادم سعة محفظة السحابة الذكية الخاصة بها في الصين.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

