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السبت، 26-06-2021 12:11 م

مايكروسوفت تعلن بشكل رسمي عن موعد صدور ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - كشفت مايكروسوفت عن موعد صدور ويندوز 11، وكان هذا ضمن حدث الإعلان عن النظام ومميزاته بالكامل. 

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كما تحدث مايكروسوفت عن إمكانية الترقية المجانية لنظام ويندوز 11 والوصول إلى النظام، وذلك بالإضافة إلى مواصفات تشغيل النظام.

 

تصدر جميع الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز في عام 2022 بنظام ويندوز 11، وذلك لأنها تستطيع تشغيله.


كما تستطيع تثبيت نظام ويندوز 11 بشكل رسمي على حاسوبك بدايةً من الإسبوع المقبل إن كنت أحد المشاركين في برنامج Windows insider.

 

حيث يصدر ويندوز 11 ضمن برنامج Windows Insder بحلول 30 يونيو الجاري، وهذا أقرب موعد لصدوره.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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