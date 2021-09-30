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الخميس، 30-09-2021 01:10 م

مهارات فهم اللغة للذكاء الاصطناعي من جوجل

الذكاء-الاصطناعي-والمخاوف-منه


الوكيل الإخباري - تعمل شركة جوجل على تحديث أداة البحث المرئي Google Lens بميزات لغة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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ويسمح التحديث للمستخدمين بمزيد من تضييق عمليات البحث باستخدام النص. لذلك، على سبيل المثال، إذا التقطت صورة لقميص بيزلي للعثور على عناصر مماثلة عبر الإنترنت باستخدام Google Lens، فإن بإمكانك إضافة الأمر “جوارب بهذا النمط” لتحديد الملابس التي تبحث عنها.


بالإضافة إلى ذلك تطلق الشركة خيار “Lens mode” الجديد في تطبيقها لنظام iOS، مما يسمح للمستخدمين بالبحث باستخدام أي صورة تظهر أثناء البحث في الويب.

 

وتطلق الشركة أيضًا Google Lens عبر أجهزة الحواسيب داخل متصفح جوجل كروم، مما يسمح للمستخدمين بتحديد أي صورة أو مقطع فيديو عند تصفح الويب للعثور على نتائج البحث المرئية دون مغادرة علامة التبويب.


وتعد هذه التحديثات جزءًا من أحدث دفعة من الشركة لتحسين أدوات البحث باستخدام فهم اللغة بالنسبة للذكاء الاصطناعي.


ويتم تشغيل تحديثات Google Lens بواسطة نموذج التعلم الآلي الذي كشفت عنه الشركة في حدث I/O في وقت سابق من هذا العام باسم MUM.


بالإضافة إلى ذلك تقدم الشركة أيضًا أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعمليات بحث الويب والأجهزة المحمولة.

 

وتظهر التغييرات التي تم إجراؤها على Google Lens أن الشركة لم تفقد الاهتمام بهذه الميزة، التي أظهرت دائمًا أنها واعدة ولكنها بدت أكثر جاذبية .

 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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