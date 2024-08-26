ميتا توقف مشروع سماعات الواقع المختلط

وأشار التقرير إلى أن المبادرة، المعروفة داخل الشركة باسم «لا جولا»، توقفت بعد اجتماع لتقييم المنتج ضم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج وغيره من كبار القادة. بدأ تطوير سماعة الرأس في نوفمبر، وكان من المقرر إطلاقها في عام 2027.
وكان من المتوقع أن تشتمل السماعة على شاشات OLED متناهية الصغر عالية الأداء، على غرار تلك التي تستخدمها «أبل» في جهاز Vision Pro. ووجدت الشركة أن هدف تسعير الجهاز بأقل من 1000 دولار كان صعباً بسبب التكلفة العالية لتقنية العرض. وفي ضوء ذلك، تقوم شركة ميتا بتغيير نهجها من التركيز حصرياً على إنشاء الأجهزة إلى تقديم برنامج XR Horizon OS، لاستخدامه من قبل الشركات الأخرى.
وتذكر المعلومات أن شركة ميتا تبحث عن فرص تعاون، بما في ذلك المناقشات مع شركة التكنولوجيا الهندية الكبيرة Jio، على الرغم من أن الاتفاقيات السابقة، مثل تلك التي أبرمتها مع شركة LG، لم تنجح.
وحتى مع إنهاء مشروع «لا جولا»، تواصل ميتا العمل على سماعات أكثر بأسعار معقولة، بما في ذلك Quest 4، التي من المتوقع إطلاقها في عام 2026. وتعمل الشركة على تقليل النفقات في قسم مختبرات الواقع.
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