 
الإثنين 2024-08-26 06:24 م
 

 

ميتا توقف مشروع سماعات الواقع المختلط

سماعة الواقع المختلط المتطورة من ميتا
سماعة الواقع المختلط المتطورة من ميتا
الإثنين، 26-08-2024 03:59 م

الوكيل الإخباري-   قررت شركة ميتا بلاتفورمز إيقاف مشروعها الخاص بسماعة الواقع المختلط المتطورة المصممة لمنافسة سماعة أبل فيجن برو، بحسب تقرير The Information.

اضافة اعلان


وأشار التقرير إلى أن المبادرة، المعروفة داخل الشركة باسم «لا جولا»، توقفت بعد اجتماع لتقييم المنتج ضم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج وغيره من كبار القادة. بدأ تطوير سماعة الرأس في نوفمبر، وكان من المقرر إطلاقها في عام 2027.


وكان من المتوقع أن تشتمل السماعة على شاشات OLED متناهية الصغر عالية الأداء، على غرار تلك التي تستخدمها «أبل» في جهاز Vision Pro. ووجدت الشركة أن هدف تسعير الجهاز بأقل من 1000 دولار كان صعباً بسبب التكلفة العالية لتقنية العرض. وفي ضوء ذلك، تقوم شركة ميتا بتغيير نهجها من التركيز حصرياً على إنشاء الأجهزة إلى تقديم برنامج XR Horizon OS، لاستخدامه من قبل الشركات الأخرى.


وتذكر المعلومات أن شركة ميتا تبحث عن فرص تعاون، بما في ذلك المناقشات مع شركة التكنولوجيا الهندية الكبيرة Jio، على الرغم من أن الاتفاقيات السابقة، مثل تلك التي أبرمتها مع شركة LG، لم تنجح.
وحتى مع إنهاء مشروع «لا جولا»، تواصل ميتا العمل على سماعات أكثر بأسعار معقولة، بما في ذلك Quest 4، التي من المتوقع إطلاقها في عام 2026. وتعمل الشركة على تقليل النفقات في قسم مختبرات الواقع.

 

البيان

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الجيش الاردني : تجهيز عيادتين للأطراف الاصطناعية في غزة

القيادة العامة للقوات المسلحة

أخبار محلية مساعدات طبية اردنية للصحة الفلسطينية في غزة

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال : الهجوم الاستباقي على لبنان لم يغير شيئا

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن: تصريح بن غفير يغذي التطرف

احدى طائرات الملكية الأردنية

أخبار محلية الملكية الأردنية: استئناف الرحلات الجوية من وإلى بيروت

الدفاع المدني

خاص بالوكيل الامن العام : 8 اصابات بحادث تدهور باص ينقل طلاب مدرسة

فصل التيار الكهربائي

أخبار محلية فصل الكهرباء من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً عن مناطق غداً - اسماء

غزة

فلسطين صور أقمار صناعية تظهر توسعة ممر نتساريم في غزة



 


الأكثر مشاهدة