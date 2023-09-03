نتفليكس تدخل بحذر إلى عالم ألعاب الكومبيوتر

الوكيل الإخباري- عندما نفكر في منصة نتفليكس، عادة ما يتبادر إلى أذهاننا أفلام ومسلسلات تلفزيونية لا تُنسى. ولكن اليوم، يبدو أن المنصة الشهيرة للبث المباشر تستهدف الدخول إلى عالم ألعاب الفيديو.

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تعتبر نتفليكس أن الألعاب تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها للبقاء على اتصال بجمهورها في السنوات القادمة، وتعمل جاهدة على تطوير خطط تمنح مشتركيها فرصًا أكبر للاستمتاع بتجربة ألعاب إلكترونية.



قالت ليان لومب، نائبة رئيس قسم الألعاب الخارجية في نتفليكس، لبي بي سي نيوز: "تعتبر الألعاب أحد أكبر أشكال الترفيه المتاحة اليوم، لذا إدماجها في اشتراكات منصتنا هو مجرد تمديد طبيعي".



وأضافت: "الفارق بين الطرق المختلفة التي يمكن للمستخدمين الاستمتاع بها من المواد الترفيهية يبدو غير واضح. سواء كنت تشعر بأنك ترغب في مشاهدة فيلم أو تفضل اللعب، نحن نرغب في أن تجد خيارات مناسبة لتلبية احتياجاتك".



واختتمت بالقول: "هدفنا هو تقديم مجموعة متنوعة من الألعاب التي تلبي جميع الأذواق، بدلاً من التركيز على لعبة واحدة فقط، حيث يمكن للمشتركين الاختيار من بينها".





بي بي سي