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السبت، 15-10-2022 12:24 م

نتفليكس تعتزم اطلاق خدمة جديدة باشتراك منخفض

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الوكيل الإخباري-تعتزم شركة منصة بث الأفلام عبر الإنترنت "نتفليكس" إطلاق خدمة جديدة باشتراك مخفض تبث إعلانات داخل الأفلام.

وتحمل الخدمة الجديدة اسم "بيسيك ويز ادفيرتس" (أساسي مع إعلانات) وتصل قيمة الاشتراك فيها في السوق الأوروبية 4,99 يورو (4,84 دولار) شهريا، في حين يصل السعر في الدول الأخرى إلى ما يعادل 4,99 يورو شهريا بالعملات المحلية.

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ولكن المشتركين سيضطرون إلى مشاهدة إعلانات أثناء مشاهدة الأفلام والعروض، وهو عيب غير موجود في الخدمة الرئيسية لنتفليكس.

ومن المقرر بدء تقديم الخدمة الجديدة  اعتبارا من يوم 3 نوفمبر المقبل، في أستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وإسبانيا والولايات المتحدة.

وقالت نتفليكس في بيان: "باختصار، توفر خدمة بيسيك ويز أدفيرتس كل ما يعشقه الناس في نتفليكس ولكن بأسعار مخفضة". في الوقت نفسه، أشارت الشركة الأمريكية إلى أن بعض العروض التي تقدمها الخدمة الرئيسية  قد لا تكون متاحة على الخدمة المخفضة.

كانت نتفليكس أعلنت عن هذه الخدمة المخفضة قبل حوالي ستة أشهر.

 

البيان 

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