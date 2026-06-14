نظام جديد من يوتيوب.. اكتشفوا تفاصيله

10:09 م

الوكيل الإخباري- كشفت منصة "يوتيوب" عن بدء التوسع في طرح نظام جديد للمراسلة داخل التطبيق، بعد مرحلة اختبار بدأت العام الماضي، بهدف تسهيل تواصل المستخدمين حول مقاطع الفيديو المفضلة لديهم مباشرةً من داخل المنصة. اضافة اعلان





ويضيف التحديث أيقونة جديدة للمراسلة في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق "يوتيوب"، مما يتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو والمقاطع القصيرة Shorts والبثوث المباشرة، بالإضافة إلى إجراء محادثات فردية مع الآخرين دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.



ويعتمد النظام الجديد على آلية دعوات خاصة، إذ لا يمكن بدء المحادثة مع شخص آخر إلا بعد إرسال رابط دعوة له عبر تطبيق مراسلة خارجي.



وتظل صلاحية الرابط لمدة 7 أيام، مما يعكس تركيز "يوتيوب" على تعزيز التواصل بين الأصدقاء وأفراد العائلة المعروفين سابقًا، بدلًا من فتح قنوات تواصل واسعة مع جمهور المنصة.



وبعد فتح رابط الدعوة، يُطلب من المستلم الموافقة على تفعيل المراسلة أو تأجيل القرار، وهو ما يجعل الميزة موجهة بالدرجة الأولى لمشاركة المحتوى المرئي ومناقشته، كما تسمح الخدمة بمشاركة روابط مقاطع الفيديو غير المدرجة (Unlisted)، في حين لا تدعم مشاركة الفيديوهات الخاصة.









