الأحد 18-04-2021
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الأحد، 18-04-2021 03:38 م

واتسآب يقطع الاتصال عن بعض مستخدميه في مايو

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الوكيل الاخباري - سيتم تقليص خدمات موقع التراسل الفوري "واتسآب" للأشخاص الذين لا يقبلون بتحديثات النظام الجديد.

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ومدد التطبيق فترة قبول تعديلاته لغاية 15 مايو/أيار، بحسب ما نشر موقع التطبيق.


وجاء في المنشور: "حتى يكون لديك الوقت الكافي للتعرف على التغييرات بوتيرة مناسبة لك، قمنا بتمديد الموعد النهائي لاعتمادها حتى 15 مايو".


وفي حال رفض المستخدم القواعد الجديدة، فلن يتم حذف حسابه، لكن الكثير من الميزات ستكون محدودة للغاية، حيث لن يتمكن المستخدم من قراءة الرسائل وإرسالها مع الحفاظ على المكالمات وبعض الإشعارات.


ويعرض التطبيق على مستخدميه قبول الشروط الجديدة أو حذف الرسائل السابقة وغيرها من الميزات.

 

سبوتنيك

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