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الأربعاء، 26-05-2021 04:19 م

واتساب يقاضي الحكومة الهندية.. وهذه التفاصيل

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الوكيل الاخباري- بدأ تطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب" في مقاضاة الحكومة الهندية، بسبب ما قال إنها القيود الجديدة التي فرضتها الأخيرة، بما يقوض مبدأ الخصوصية الذي يميز التطبيق.

وذكرت وكالة "رويترز" أن ممثلين عن التطبيق الشهير رفعوا دعوى ضد الحكومة الهندية في إحدى محاكمة العاصمة نيودلهي.

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وتسمح القيود الجديدة التي جرى إقرارها في الهند، ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء، بتتبع رسائل مستخدمي "واتساب" المشفرة، الأمر الذي يتناقض على الحق في الخصوصية، كما يقول التطبيق الذي يملكه "فيسبوك".


وتريد الدعوى من القضاء الهندي الإعلان أن القيود التقنية الجديدة تمثل انتهاكا لخصوصية الفرد المنصوص عليها في الدستور الهندي.


وأضاف التطبيق، بحسب ما نقلت مواقع تقنية، أن الإجراء الهندية سيكسر مبدأ التشفير الذي يتميز به "واتساب" وهو ما يضمن السرية التامة لمستخدميه.

 

 

المصدر : سكاي نيوز 

 




 

 


 

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