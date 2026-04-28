الثلاثاء 2026-04-28 02:07 م

واتساب يوقف دعم هواتف أندرويد القديمة بدءًا من سبتمبر 2026

تعبيرية
الثلاثاء، 28-04-2026 01:19 م

الوكيل الإخباري-   أعلن موقع WABetaInfo في تقريرٍ له أن تطبيق "واتساب" سيتوقف عن دعم بعض أجهزة أندرويد القديمة اعتباراً من سبتمبر/أيلول 2026، ما يعني أن الهواتف التي تعمل بإصدارات أقدم من 6.0 لن تتمكن من تشغيل التطبيق بعد هذا التاريخ.

اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار في إطار تحديث "واتساب" لدعم ميزات جديدة وتحسينات. وعلى سبيل المثال، يعمل التطبيق على تطوير فقاعات الإشعارات التي ستتيح ظهور المحادثات كأيقونات عائمة على الشاشة. وبينما يدعم نظام أندرويد النوافذ العائمة بالفعل، يهدف "واتساب" إلى تبسيط الوصول إليها من خلال واجهته الخاصة. ومع ذلك، قد لا تعمل هذه الميزات بكفاءة على الأجهزة القديمة، وهو أحد أسباب رفع الشركة للحد الأدنى من متطلبات التشغيل.


وبحسب التقرير، فإن الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد 5.0 و5.1 لن تتمكن من تشغيل التطبيق بعد هذا الموعد النهائي.


وقد يؤثر هذا الإجراء على المستخدمين في المناطق التي لا تزال تستخدم فيها الهواتف الذكية القديمة على نطاق واسع، بما في ذلك الهند والبرازيل وباكستان وأجزاء من جنوب شرق آسيا وأفريقيا، حيث يعمل العديد من هذه الأجهزة بإصدارات قديمة من نظام أندرويد لم تعد تتلقى تحديثات.


ويقتصر هذا التحديث على أجهزة أندرويد فقط، أما أجهزة آيفون وآيباد التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، فستستمر في دعم "واتساب" دون أي تغييرات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

تعبيرية

الأكثر مشاهدة

 