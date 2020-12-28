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الإثنين، 28-12-2020 11:20 ص

3 تطبيقات شهيرة تقلد مقاطع فيديو تيك توك في 2020

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الوكيل الإخباري _ بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا ، ازداد الإقبال على استخدام تطبيق تيك توك ، حيث انه حقق نجاحا كبيرا خلال عام 2020 ، حيث استلهمت بعض مواقع التواصل طريقة عمل التطبيق الشهير وأصبحت الآن تنافسه بقوة في مجال مقاطع الفيديو القصير كما اضافت ميزات أكثر من تيك توك، ومن بين أبرز التطبيقات الشهيرة:

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1. تطبيق يوتيوب :
استلهمت شركة جوجل المالكة لموقع يوتيوب طريقة عمل "تيك توك"، حيث أطلقت الشركة الأمريكية ميزة جديدة ضمن النظام الاساسي لموقع مشاهدة الفيديوهات، تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15 ثانية وهو نفس المدة الافتراضية لمقاطع تيك توك، من خلال خيار جديد لإنشاء مقطع فيديو يظهر في قسم تحميل مقاطع الفيديو عبر تطبيق يوتيوب.

 

2. تطبيق إنستغرام : 
اضافة شركة فيسبوك ميزة جديدة مستلهمة من "تيك توك" تسمى ريلز ، داخل تطبيق "إنستغرام" التابع لها.

وتسمح ميزة ريلز ، لمستخدمي تطبيق الصور والفيديوهات مشاركة مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 15 ثانية، ويمكن زيادته بتأثيرات خاصة وفلاتر وصوت منفصل، وعلى عكس "تيك توك" توفر الميزة مجموعة متنوعة من أدوات التحرير التي تتيح استخدام تأثيرات الواقع المعزز AR ، بالإضافة إلى إمكانية تسريع أو إبطاء كل من الصوت والفيديو.

3. تطبيق سناب شات :
تنافس شركة سناب تطبيق تيك توك بميزة جديدة إضافتها إلى منصة سناب شات ، التابعة لها، حيث أطلقت سناب ميزة جديدة تدعى "سبولايت" وذلك في خطوة جديدة لاجتذاب أكبر عدد من عشاق مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك".

 

المصدر : صدى البلد 




 




 

 


 

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