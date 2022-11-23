5 أشياء يجب معرفتها عن آيفون 15 برو

الوكيل الإخباري - تعمل شركة آبل حالياً على تطوير جهاز آيفون 15 برو، والذي يعتقد الخبراء بأنه سيكون مختلفاً بشكل كبير عن آيفون 14 برو.



وعلى الرغم من سرية المعلومات حول الجهاز المنتظر، إلا أن هنالك العديد من الميزات التي تم الكشف عنها عبر التسريبات.



فيما يلي أهم هذه الميزات، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:



يمكن أن يحل اسم آيفون 15 برو ألترا محل طراز برو ماكس

تتنبأ العديد من الشائعات بأن طراز برو ماكس القادم من آبل سيطلق عليه اسم آيفون 15 برو ألترا. وبشكل أكثر تحديداً، يدعي مينغ تشي كوو من بلومبرغ أن سبب التغيير في اسم التسويق قد يكون بسبب إطلاق ساعة آبل ألترا. لا تبدو اللاحقة ألترا رائعة فحسب، بل تمنح جاذبية للجهاز بين المستهلكين المتميزين، ومن الواضح أن شركة آبل تريد أن يكون جهاز آيفون 15 برو إصداراً مميزاً.



تصميم التيتانيوم الجديد بحواف مستديرة

نظراً لأن ساعة آبل ألترا ذات غطاء من التيتانيوم، فقد يحصل آيفون 15 برو الأحدث أيضاً على هيكل متين من التيتانيوم. ومع ذلك، ستظل اللوحة الخلفية تحتوي على زجاج. يمكن أن يحتوي جهاز آيفون 15 برو على لوحة خلفية مستديرة بدلاً من لوحة مسطحة مثل هواتف سلسلة آيفون 14 وآيفون 13. ونظراً لأن آيفون 15 برو ماكس سيكون هاتفاً كبيراً، فإن الحواف الخلفية المنحنية والمستديرة ستتيح للمستخدمين حمل هواتفهم بشكل أكثر راحة.







يو إس بي سي لتقديم نقل أسرع للبيانات

يمكن أن يحتوي جهاز آيفون 15 برو على منفذ يو إس بي سي. مع اللوائح الجديدة في الاتحاد الأوروبي، يُطلب من آبل إنتاج طراز آيفون مع مأخذ يو إس بي سي ابتداء من 2024 فصاعداً، وليس أمام آبل خيار سوى جلب منفذ شحن يو إس بي سي إلى آيفون. وقام محلل آبل الشهير مؤخراً بالتغريد بأن جميع طرازات آيفون 15 ستعتمد معيار اتصال يو إس بي سي.



تقنية عدسة بيريسكوب

هناك أيضاً تكهنات بأن آيفون 15 برو قد يحتوي على عدسة بيريسكوب. تستخدم كاميرا المنظار بشكل أساسي مجموعة من المرايا لثني الضوء. استخدم صانعو الهواتف الذكية مثل سامسونغ وهواوي نفس المفهوم لإنشاء وحدات بيريسكوب للكاميرات لتحسين نطاق التكبير. ترددت شائعات عن أن شركة آبل تعمل على عدسة بيريسكوب لخط آيفون الخاص بها منذ سنوات، لكنها لم تقدم التكنولوجيا إلى أي جهاز آيفون بعد. إذا اتضح أن هذه الإشاعة صحيحة، فستتمكن آبل من الحصول على تكبير بصري دون التأثير على جودة الصورة أثناء التكبير.







سيكون آيفون 15 برو أغلى من آيفون 14 برو ماكس

نظراً لأن مجموعة آيفون 14 برو تكلف أكثر في أجزاء كثيرة من العالم، فقد يستمر هذا الاتجاه في العام المقبل أيضاً. وكشفت بعض المصادر المطلعة على الصناعة أن آيفون 15 برو "سيكلف تصنيعه أكثر بكثير من آيفون 14 برو ماكس.

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