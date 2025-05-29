الخميس 2025-05-29 05:35 م
 

7 نصائح لاستخدام خرائط غوغل مع أندرويد أوتو وكاربلاي

ظ|
تعبيرية
 
الخميس، 29-05-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-   خرائط غوغل متوافقة تمامًا مع Android Auto وApple CarPlay، ويمكنك من خلالها التنقل بذكاء وسلاسة داخل سيارتك. إليك أبرز 7 ميزات لتجربة قيادة أكثر مرونة:

🚗 1. غيّر مظهر سيارتك على الخريطة
بدل السهم الأزرق التقليدي، يمكنك اختيار رمز جديد وسيارة بلون مخصص.
اذهب إلى تفاصيل الرحلة، وانقر على أيقونة الأشرطة الثلاثة > صورة القيادة الرمزية.

⛽ 2. أضف محطة توقف أثناء الطريق
لا حاجة لإيقاف الملاحة للبحث عن محطة وقود أو متجر.
انقر على رمز العدسة المكبرة في شاشة الملاحة، واختر نوع المكان (مثل مقهى أو سوبرماركت).

🧭 3. غيّر طريقة عرض الخريطة
في Android Auto: انقر على رمز البوصلة للتبديل بين 3 أنماط عرض (منظور ثلاثي الأبعاد، عرض شمالي، نظرة عامة).
في Apple CarPlay: اختر العرض ثلاثي الأبعاد أو العرض الشمالي بالنقر على وقت الرحلة > رمز الترس.

⚠️ 4. أبلغ عن الحوادث أو الزحام
انقر على رمز الخطر الأصفر للإبلاغ عن حوادث، زحام، أو إغلاق مسارات.
غوغل يحدّث بياناته إذا تلقى بلاغات متعددة من نفس الموقع.

🗺️ 5. اختر ما يظهر على شاشة الخريطة
اضغط على رمز الترس لتفعيل أو إيقاف عرض:
حالة المرور
القمر الصناعي
المباني ثلاثية الأبعاد (في Android Auto فقط)

📤 6. شارك موقعك ووقت وصولك
متوفرة في Android Auto فقط.
انقر على النقاط الثلاث في بطاقة الرحلة > مشاركة الرحلة > اختر جهة الاتصال.
ستتلقى الجهة المختارة تحديثات بموقعك وموعد وصولك.

🔊 7. تحكّم بالتنبيهات الصوتية
اضغط على رمز مكبر الصوت لكتم أو تشغيل التعليمات الصوتية.
يمكنك أيضًا اختيار "تنبيهات فقط" لتجنب الإزعاج.

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