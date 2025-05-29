7 نصائح لاستخدام خرائط غوغل مع أندرويد أوتو وكاربلاي

🚗 1. غيّر مظهر سيارتك على الخريطة
بدل السهم الأزرق التقليدي، يمكنك اختيار رمز جديد وسيارة بلون مخصص.
اذهب إلى تفاصيل الرحلة، وانقر على أيقونة الأشرطة الثلاثة > صورة القيادة الرمزية.
⛽ 2. أضف محطة توقف أثناء الطريق
لا حاجة لإيقاف الملاحة للبحث عن محطة وقود أو متجر.
انقر على رمز العدسة المكبرة في شاشة الملاحة، واختر نوع المكان (مثل مقهى أو سوبرماركت).
🧭 3. غيّر طريقة عرض الخريطة
في Android Auto: انقر على رمز البوصلة للتبديل بين 3 أنماط عرض (منظور ثلاثي الأبعاد، عرض شمالي، نظرة عامة).
في Apple CarPlay: اختر العرض ثلاثي الأبعاد أو العرض الشمالي بالنقر على وقت الرحلة > رمز الترس.
⚠️ 4. أبلغ عن الحوادث أو الزحام
انقر على رمز الخطر الأصفر للإبلاغ عن حوادث، زحام، أو إغلاق مسارات.
غوغل يحدّث بياناته إذا تلقى بلاغات متعددة من نفس الموقع.
🗺️ 5. اختر ما يظهر على شاشة الخريطة
اضغط على رمز الترس لتفعيل أو إيقاف عرض:
حالة المرور
القمر الصناعي
المباني ثلاثية الأبعاد (في Android Auto فقط)
📤 6. شارك موقعك ووقت وصولك
متوفرة في Android Auto فقط.
انقر على النقاط الثلاث في بطاقة الرحلة > مشاركة الرحلة > اختر جهة الاتصال.
ستتلقى الجهة المختارة تحديثات بموقعك وموعد وصولك.
🔊 7. تحكّم بالتنبيهات الصوتية
اضغط على رمز مكبر الصوت لكتم أو تشغيل التعليمات الصوتية.
يمكنك أيضًا اختيار "تنبيهات فقط" لتجنب الإزعاج.
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