7 نصائح لاستخدام خرائط غوغل مع أندرويد أوتو وكاربلاي

الوكيل الإخباري- خرائط غوغل متوافقة تمامًا مع Android Auto وApple CarPlay، ويمكنك من خلالها التنقل بذكاء وسلاسة داخل سيارتك. إليك أبرز 7 ميزات لتجربة قيادة أكثر مرونة:



🚗 1. غيّر مظهر سيارتك على الخريطة

بدل السهم الأزرق التقليدي، يمكنك اختيار رمز جديد وسيارة بلون مخصص.

اذهب إلى تفاصيل الرحلة، وانقر على أيقونة الأشرطة الثلاثة > صورة القيادة الرمزية.



⛽ 2. أضف محطة توقف أثناء الطريق

لا حاجة لإيقاف الملاحة للبحث عن محطة وقود أو متجر.

انقر على رمز العدسة المكبرة في شاشة الملاحة، واختر نوع المكان (مثل مقهى أو سوبرماركت).



🧭 3. غيّر طريقة عرض الخريطة

في Android Auto: انقر على رمز البوصلة للتبديل بين 3 أنماط عرض (منظور ثلاثي الأبعاد، عرض شمالي، نظرة عامة).

في Apple CarPlay: اختر العرض ثلاثي الأبعاد أو العرض الشمالي بالنقر على وقت الرحلة > رمز الترس.



⚠️ 4. أبلغ عن الحوادث أو الزحام

انقر على رمز الخطر الأصفر للإبلاغ عن حوادث، زحام، أو إغلاق مسارات.

غوغل يحدّث بياناته إذا تلقى بلاغات متعددة من نفس الموقع.



🗺️ 5. اختر ما يظهر على شاشة الخريطة

اضغط على رمز الترس لتفعيل أو إيقاف عرض:

حالة المرور

القمر الصناعي

المباني ثلاثية الأبعاد (في Android Auto فقط)



📤 6. شارك موقعك ووقت وصولك

متوفرة في Android Auto فقط.

انقر على النقاط الثلاث في بطاقة الرحلة > مشاركة الرحلة > اختر جهة الاتصال.

ستتلقى الجهة المختارة تحديثات بموقعك وموعد وصولك.



🔊 7. تحكّم بالتنبيهات الصوتية

اضغط على رمز مكبر الصوت لكتم أو تشغيل التعليمات الصوتية.

يمكنك أيضًا اختيار "تنبيهات فقط" لتجنب الإزعاج.

اضافة اعلان