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الثلاثاء، 12-01-2021 01:48 م

7.5 مليون عملية تحميل في أيام.. سيجنال يشهد زيادة هائلة بعد أزمة واتسآب

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الوكيل الإخباري _ حقق كل من تطبيق سيجنال وتيلجرام نسبة تحميل هائلة وصلت إلى حد غير مسبوق، وذلك بعد قرارات تطبيق واتسآب الخاصة بتغيير سياسة الخصوصية.

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حيث شهد تطبيق سيجنال نسبة تحميل تتجاوز الـ 7.5 مليون عملية على مستوى العالم، خلال الفترة ما بين 6 إلى 10 يناير ، بزيادة 43 ضعف عن الأسبوع الماضي، وهو اعلى رقم يسجله التطبيق منذ إطلاقه. 

ووصل تطبيق تيليجرم أكثر من 5.6 مليون عملية تحميل فى نفس الفترة، وذلك بعد تشجيع أغنى رجل فى العالم، إيلون ماسك، وعدد من المشاهير على استخدام تطبيق سيجنال المشفر بدلا من واتسآب.


المصدر : صدى البلد 

 




 

 


 

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