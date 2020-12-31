الخميس 31-12-2020
الوكيل الاخباري

الأمن ينقذ طفلا تعرض للغرق في العقبة

تفاصيل مؤلمة لثمانينية ترعى بناتها الثلاث من ذوي الاحتياجات الخاصة

أسعار الذهب الخميس 31/12/2020

بعد سماع شكوى طبيب امتياز وزير الصحة يتخذ قرارا عاجلا

وفيات الخميس 31/12/2020

انطلاق حملة التبرع بالدم في الخدمات الطبية الملكية

بدء امتحانات التكميلي اليوم

حالة الطقس الخميس

رئيس ديوان الخدمة المدنية للوكيل : جاهزون وننتظر اقرار الموازنة للبدء بالتوظيف

وزير الصحة للوكيل : نراقب تطورات السلالة الجديدة لكورونا والوضع الوبائي في تحسن

الخميس، 31-12-2020 10:26 ص

قبل نحو شهر في تكسي بعمان

أردنيون يفزعون لمساعدة مواطن بتسديد أمانة فقدها

ر
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - ما زالت الاتصالات تنهال على "برنامج الوكيل" ، للاطمئنان على المواطن الذي فقد "أمانة" كانت بحوزته ، وهي مبلغ (800) دينار في تكسي بالعاصمة عمان ، ما حدا بالإعلامي محمد الوكيل ، التواصل معه الخميس.

اضافة اعلان
 

وبين المواطن ، خلال البرنامج والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"،  أنه تم تسديد المبلغ كاملا ، بعد فزعة أهل الخير له ، والتبرع بالمبلغ ، ما رفع من وتيرة التفاؤل له ، بعد ما يقارب شهر على فقدان المبلغ.

 

وعبر المواطن عن سعادته حيال مساعدة مواطنين له ، لافتا أن ما حدث معه يدل على "نخوة الأردنيين" المعتادة، عدا عن تواصل أشخاص معه خارج الأردن .

 

لمشاهدة مناشدة المواطن في وقت سابق عبر منبر "برنامج الوكيل" انقر الرابط : 

برنامج الوكيل : مواطن يبكي حاله بعد أن فقد أمانة بعمان - فيديو

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عجوز

تفاصيل مؤلمة لثمانينية ترعى بناتها الثلاث من ذوي الاحتياجات الخاصة

medical-intern

بعد سماع شكوى طبيب امتياز وزير الصحة يتخذ قرارا عاجلا

99

أردني يناشد بالتوسط لدى عائلة زوجته لهذا السبب

العقبة-2

العقبة .. خطر يحدق بمواطنين في الشاطئ الجنوبي - صور

تبرع

الخدمات الطبية الملكية للوكيل : بدء حملة التبرع بالدم غدا - فيديو

maxresdefault

افتقار شارع المية للإنارة وخطر يحدق بمرتاديه