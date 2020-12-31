أردنيون يفزعون لمساعدة مواطن بتسديد أمانة فقدها

الوكيل الإخباري - ما زالت الاتصالات تنهال على "برنامج الوكيل" ، للاطمئنان على المواطن الذي فقد "أمانة" كانت بحوزته ، وهي مبلغ (800) دينار في تكسي بالعاصمة عمان ، ما حدا بالإعلامي محمد الوكيل ، التواصل معه الخميس.

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وبين المواطن ، خلال البرنامج والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا"، أنه تم تسديد المبلغ كاملا ، بعد فزعة أهل الخير له ، والتبرع بالمبلغ ، ما رفع من وتيرة التفاؤل له ، بعد ما يقارب شهر على فقدان المبلغ.

وعبر المواطن عن سعادته حيال مساعدة مواطنين له ، لافتا أن ما حدث معه يدل على "نخوة الأردنيين" المعتادة، عدا عن تواصل أشخاص معه خارج الأردن .

لمشاهدة مناشدة المواطن في وقت سابق عبر منبر "برنامج الوكيل" انقر الرابط :

برنامج الوكيل : مواطن يبكي حاله بعد أن فقد أمانة بعمان - فيديو



