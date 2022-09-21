إدارة السير: تصريح دخول الشوارع لمركبات الشحن مجاني وانتهائه مع رخصة إقتناء المركبة

الوكيل الإخباري - رصد

قال رئيس شعبة سير المحافظات في إدارة السير العقيد رائد الفاعوري إن تصريح سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً لدخول الشوارع في أوقات وأماكن محددة مجاني.

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وأضاف الفاعوري عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء أن تصاريح دخول الشوارع تنتهي مدتها مع انتهاء رخصة إقتناء المركبة مشيرا أن التصريح يسمح بدخول عدد من الشوارع الممنوع دخولها.



وبرر الفاعوري أن القرار جاء للحد من الازمة المرورية وقت الذروة الصباحية بعد أن تم إجراء دراسات ميدانية أثبتت أن مركبات الشحن جزء من الأزمات المرورية منوهاً أن تعطل أي مركبة شحن يؤدي إلى تأخر الحركة المرورية.



وكانت إدارة السير المركزية دعت سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعة قسم السلامة المرورية؛ للحصول على التصاريح المحددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع.



ويعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب مخالفة دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .

