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الأحد، 05-02-2023 08:59 ص

الارصاد: ثلوج ممزوجة بالمطر من الاثنين للاربعاء وسرعة الرياح 80 كم / ساعة في بعض المناطق

ثلوج 2


الوكيل الإخباري - رصد
قال رئيس قسم تنبؤات الطقس في إدارة الأرصاد الجوية المهندس أيمن صبح إن فرصة تساقط الثلوج على المرتفعات خلال الثلاثة الأيام القادمة ستكون على ارتفاع 1050 متر على المناطق الشمالية أما المناطق الجنوبية على ارتفاع 1400 متر.

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وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد أن تساقط الثلوج سيكون فرصته أكبر في المناطق الجنوبية ليل الاثنين على الثلاثاء إضافة إلى صباح الأربعاء .


وتوقع صبح أن المملكة لن تشهد تراكمات ثلجية أو إعاقة لحركة المواطنين بسبب تساقط الثلوج .


وأشار أن المنخفض الذي سيبدأ  تأثيره على المملكة غداً سيشهد أمطار غزيرة ممزوجة بالثلوج مع هبات رياح شديدة وأجواء شديدة البرودة .
ونوه أن سرعة هبات الرياح ستصل إلى سرعة 80 كيلو/متر في الساعة داعيا المواطنين تثبيت أي ممتلكات قابلة للتطاير .

وأكد أن المنخفض الجوي سينحسر تأثيره تدريجياً على المملكة مساء يوم الأربعاء القادم.


 




 

 


 

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