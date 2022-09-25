الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة ولا يوجد معوقات

الوكيل الإخباري - رصد

قال ضابط عمليات ادارة الدوريات الخارجية ملازم أول مهدي الحمود إن كافة الطرق الخارجية بالاتجاهين سالكة ولا يوجد أي معوقات .

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وأضاف الحمود عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أنه تم التعامل مع عطل مركبتين شحن على طريق ناعور باتجاه عمان مما أدى إلى قطع حركة السير مؤقتا لحين أن تم رفع المركبتين أمس السبت.



ونوه أن الذروة المرورية على الطرق الخارجية تبدأ الساعة 6 صباحاً ولغاية 8 صباحاً وبعدها تكون الحركة المرورية نشطة على مداخل عمان لغاية الساعة 9 صباحاً.



ودعا الحمود سائقي مركبات الشحن تثبيت حمولة الشاحنة جيداً قبل الخروج إلى الطرق الخارجية لتجنب وقوع أي إعاقة مرورية.